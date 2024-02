Les cooperatives lleidatanes dissidents de la FCAC condicionen el retorn al cessament del consell rector

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Les cinc cooperatives lleidatanes (Agrària i SC Sant Roc d'Albesa, Fruitera i SC de Torrelameu, Fruitera de Corbins i SC, Agrícola i SC d'Alcoletge, i Camp Sant Faust d'Alguaire) que han sol·licitat la baixa de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) han posat com a condició per tornar-hi el cessament de membres del consell rector. Dijous a la tarda, es va celebrar una reunió per escoltar les posicions de cada banda, després de les discrepàncies sorgides arran de les protestes del sector agrícola del passat 6 de febrer. Segons un comunicat de la FCAC, es manté "l'estranyesa" davant el malestar d'aquest grup de cooperatives, i mantenen que el consell rector no plegarà.

Des de la FCAC han assenyalat que tot i que les cooperatives amb malestar han afirmat que aquesta sensació "ve de lluny", en cap moment s'havia traslladat a l'entitat, ni de manera formal ni informal, tot i els "nombrosos canals que tenen al seu abast". Malgrat que han demanat el cessament del conseller rector, la FCAC manifesta, per unanimitat, que no hi ha cap motiu per prendre aquesta decisió i asseguren que en tot moment s'ha treballat "correctament" pel col·lectiu que es representa, i que no es pot "transigir a subvertir les regles del joc front la pressió d'un grup de cooperatives disconformes perquè tant l'elecció com el cessament dels membres de la junta es duu a terme mitjançant mecanisme democràtics i normativa interna".

En relació a altres qüestions plantejades per les 5 cooperatives com l'ajut de 'mínims' que es va aprovar per fer front a les gelades de 2022, la FCAC ha aclarit que no és cert que l'ajut fos igual per a totes les cooperatives afectades. Apunten que un ajut de mínims és aquell que s'estableix com a mesura urgent per aportar oxigen davant d'una situació greu, que no és elevat i que, per aquest motiu, es pot gestionar a nivell autonòmic o estatal en un curt període de temps i sense haver d'esperar l'autorització de la CE.