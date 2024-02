Una cinquena cooperativa lleidatana deixa la FCAC

La cooperativa Sant Faust d’Alguaire ha sol·licitat la baixa com a soci de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), amb la qual cosa ja són cinc les entitats que han decidit abandonar l’organització disconformes amb la seua manera d’actuar en el marc de les protestes agràries. Fonts de la FCAC van apuntar que no entenen aquestes decisions i consideren que no s’ha interpretat bé el paper que ha jugat l’organisme en les últimes setmanes.

La baixa de Sant Faust d’Alguaire se suma a les sol·licitades la setmana passada per la Fruitera de Corbins, Agrària Sant Roc d’Albesa, Agrícola d’Alcoletge i Fruitera de Torrelameu per “el descontentament dels seus respectius socis de base, ja que consideren que alguns dels membres electes de la Federació fa temps que no els representen en defensa dels seus interessos”. El desencadenant final que va portar aquestes dos primeres entitats del Segrià i les altres dos de la Noguera a sol·licitar la baixa “ha estat l’actitud i l’aprofitament de la situació per part dels membres de la FCAC durant la recepció de les autoritats de la Generalitya, el dimecres dia 7 amb motiu de les reivindicacions del sector agrícola i ramader, que una vegada més no ha estat a l’altura de les expectatives que aquests socis tenien posades en els seus representants”.

Les fonts de la FCAC, per la seua part, apunten que el consell rector de la Federació es va reunir quan es van convocar les mobilitzacions de la setmana passada i que tant en xarxes socials com a través de notes públiques els van mostrar suport. Un suport que es va repetir, apunten les fonts, dimarts a Fondarella, amb la participació de bona part de la directiva en la concentració que va reunir 1.500 tractors. Posteriorment, expliquen que la FCAC va participar a Barcelona en la reunió amb el president i el conseller d’Acció Climàtica juntament amb les organitzacions agràries i els representantesde la Plataforma 6F. Una participació que emmarquen en la seua activitat habitual, recordant que en els últims dies també han acudit a reunions en les quals s’ha tractat la sequera, per exemple.Avui es preveu una reunió del consell rector de la FCAC, que les fonts van emmarcar en les habituals per analitzar els temes d’actualitat. Aquesta estava convocada “fa dies” per tractar precisament sobre les mobilitzacions i la sequera, però de segur que tractaran també sobre aquestes baixes.