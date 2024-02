La FCAC rebutja cessar el seu consell com volen els crítics

detail.info.publicated REDACCIÓN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El consell rector de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) defensa que l’elecció i el cessament dels representants de l’entitat s’ha de fer mitjançant els mecanismes i processos democràtics aprovats en l’assemblea general, per garantir el respecte a la voluntat de les cooperatives associades. Ho fa després que les cinc de Lleida que van sol·licitar la baixa de l’entitat (Agrària i SC Sant Roc d’Albesa, Fruitera i SC de Torrelameu, Fruitera de Corbins i SC, Agrícola i SC d’Alcoletge, i Camp Sant Faust d’Alguaire) posessin com una de les condicions per tornar a la FCAC el cessament de membres del consell rector.

Com ja va avançar SEGRE, les dos parts es van reunir dijous a la tarda per escoltar les posicions de cada bàndol, després de les discrepàncies sorgides arran de les protestes del sector agrícola del 6 de febrer. Des de la FCAC assenyalen que encara que les cooperatives molestes van afirmar que aquesta sensació “ve de lluny”, en cap moment no s’havia traslladat a l’entitat, ni de forma formal ni informal, malgrat els “nombrosos canals que tenen al seu abast”.

En el document amb les peticions que les cooperatives crítiques van presentar a l’organització, es demana al consell rector que faci un pas al costat per facilitar el relleu generacional i donar entrada a joves agricultors i ramaders, que apunten que han de ser el futur tant del sector primari com de l’entitat, en una clara al·lusió a Ramon Sarroca, president de la FCAC.En relació amb altres qüestions plantejades per les 5 cooperatives com l’ajuda de “mínims” que denuncien que es va aprovar per fer front a les gelades del 2022, la FCAC diu que no és cert que l’ajuda fos igual per a totes les cooperatives afectades. Apunten que una ajuda de mínims és aquella que s’estableix com a mesura urgent per aportar oxigen davant d’una situació greu, que no és elevada i que, per aquesta raó, es pot gestionar a nivell autonòmic o estatal en un curt període de temps i sense haver d’esperar a l’autorització de la CE.