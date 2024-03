Més de 9.000 pagesos de Lleida es beneficien de la relaxació de la PAC

El ministeri d’Agricultura estima que la relaxació de les exigències mediambientals de la Política Agrària Comuna afectarà a Espanya uns 345.000 declarants de la PAC, la qual cosa suposa “més del 50%”. En el cas de les comarques de Lleida, els ajuts agraris procedents de fons europeus van tenir un total de 18.019 beneficiaris l’any passat. D’aquesta forma i seguint les expectatives ministerials, estaríem parlant que el fet que se suavitzin algunes exigències beneficiarà més de 9.000 pagesos de la demarcació. Els beneficiaris de la PAC a Lleida representen el 41,60% del conjunt de Catalunya i l’any passat es va tancar amb un repartiment total de 172,34 milions d’euros en ajuts a la demarcació. El gruix dels ajuts a Lleida corresponen al Fons Europeu Agrícola de Garantia Agrària, amb 132,2 milions i 17.506 beneficiaris. Aquests ajuts es refereixen al règim de pagament bàsic, un pagament per l’ocupació de mètodes agrícoles sostenibles (pagaments verds directes) i un pagament per als joves agricultors. La resta correspon al Fons Europeu Agrari de Desenvolupament Rural, que suposa el repartiment de 40,14 milions entre 4.185 expedients. En aquest cas, finança la contribució de la PAC als objectius de desenvolupament rural a través dels programes estatals i regionals de desenvolupament rural, cofinançats pel Feader i els pressupostos dels països de la Unió Europea.

Com va publicar SEGRE ahir, els Estats membres de la Unió Europea (UE) van donar dimarts el seu vistiplau a les mesures que suavitzen les exigències mediambientals de la PAC, en resposta a les protestes dels agricultors. Els canvis recolzats pels països afecten algunes de les pràctiques ambientals que s’han de complir com a condició per rebre subsidis de la PAC i eximeixen les petites explotacions (de menys de 10 hectàrees) de controls i de sancions relacionades amb els requisits de condicionalitat. El Parlament Europeu ha de donar suport definitivament al canvi al ple del mes d’abril, l’últim abans de les eleccions a la UE.Unió d’Unions d’Agricultors i Ramaders, de la qual forma parteix Unió de Pagesos, va donar suport ahir a les mesures, però les considera “insuficients” per aturar la crisi estructural que està travessant el sector agrari també pel llast que estan suposant les mesures mediambientals, segons va informar en un comunicat.