Hisenda acorda una rebaixa de mòduls per als pagesos de Lleida

El Govern va publicar ahir al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) l’ordre per la qual es redueixen els índexs de Rendiment Net i la reducció general aplicables el 2023 en el sistema d’estimació objectiva de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), el denominat sistema de mòduls, que afectarà els agricultors i ramaders de totes les localitats de Lleida amb una rebaixa general del 15% en l’IRPF d’enguany.

Aquesta ordre recull la proposta del ministeri d’Agricultura de minoració dels esmentats índexs i té en compte la incidència de la sequera i altres circumstàncies excepcionals que van afectar la rendibilitat de moltes explotacions durant el 2023.Segons va informar Agricultura, amb la publicació d’aquesta ordre, el Govern central continua donant compliment a les mesures acordades per donar suport als agricultors i ramaders, a l’establir una reducció generalitzada del 15% en el rendiment net, a la qual s’afegeix la minoració d’entre el 30 i el 80% als sectors més afectats per les adversitats climàtiques, i el manteniment de les minoracions per la compra de gasoil agrícola (35%) i fertilitzants (15%).

D’aquesta forma, determinats sectors es beneficien a més de reduccions específiques, que arriben fins al 80% en el cas de la castanya, 50% per als cereals, lleguminoses, oliverar i l’apicultura, i del 30% per a raïm de vinificació i sectors ramaders en règim extensiu.Agricultura estima que el conjunt de les reduccions contemplades en aquesta ordre suposa una rebaixa de la base imposable de l’ordre de 1.750 milions d’euros.L’ordre permet que aquest any també els declarants en estimació objectiva agrària de l’IRPF puguin minorar el rendiment net previ un 35% per adquisició de gasoil agrícola, i un 15% per compra de fertilitzants. Es mantenen les reduccions dels índexs correctors per pinsos adquirits a tercers i per cultius de regadiu que utilitzin energia elèctrica. Concretament s’estableix en un 0,5 l’índex aplicable a les activitats ramaderes que alimentin el bestiar amb pinsos i altres productes adquirits a tercers, sempre que representin més del 50 per cent de l’import dels productes alimentaris consumits, i s’aplica tant als sectors ramaders intensius com als extensius. L’índex corrector per cultius en terres de regadiu que utilitzin energia elèctrica es redueix a 0,75.