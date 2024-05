La superfície de producció ecològica a Lleida creix un 138,47% en una dècada

La producció agrària ecològica a Catalunya ha registrat un nou rècord històric amb 283.591 hectàrees conreades l’any passat, 11.000 més que l’any anterior (un increment d’un 3,92%), i 5.333 operadors, un 6 per cent més. Si ens centrem en Lleida, la superfície en agricultura ecològica es va situar en 139.281 hectàrees el 2023, un 1,73% més que l’any anterior i un 138,47% més que fa una dècada.

Pel que fa a la facturació, l’any 2022 es va arribar a 1.294 milions a Catalunya, un 8,74 per cent més que l’any anterior, mentre que durant l’última dècada el volum s’ha multiplicat per set.El 41% d’aquests productes ecològics es queden a Catalunya mentre que un 26% es destina a altres punts de l’Estat, un 17% a altres països de la Unió Europea i el 16% restant va cap a tercers països. De fet, l’any 2023 l’exportació va créixer un 67,59%, majoritàriament en vins, caves i olis.Des d’un camp de pereres a Penelles de l’empresa Pomona Fruits de Bellpuig, la directora d’Agricultura i Ramaderia del departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Elisenda Guillaumes, va destacar que “a Catalunya arribem al 22,5 per cent de la superfície agrària ecològica útil, xifra que ens atansa a la fita del 25 per cent el 2030 que marca la Unió Europea”. Segons Guillaumes, l’increment de l’últim any està relacionat bàsicament amb “pastures i prats relacionats amb la ramaderia ecològica” i quant als cultius, “l’estrella és la vinya amb 3.000 noves hectàrees, de fet un 42 per cent de la vinya que tenim a Catalunya és ecològica, i ja hem superat les 32.000 hectàrees”. Guillaumes va assegurar que “som líders a Europa quant al sector secundari i terciari, que dona valor afegit a la nostra producció. El 27% dels elaboradors de productes ecològics a nivell de l’Estat són catalans, així com el 26% dels comercialitzadors i el 32% dels importadors”.Per la seua part, el president del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), David Torrelles, va subratllar que “el CCPAE ha complert les seues obligacions de control per a la normativa europea, amb un mínim d’una inspecció anual a tots els operadors”.

Pomona Fruits: “Tornes a disfrutar de l’agricultura”

Xavier Viladot, responsable de Pomona Fruits de Bellpuig al costat de la seua esposa, va començar a consumir productes ecològics amb la seua família fa 15 anys, quan va nàixer el seu primer fill, i des d’aleshores van decidir apostar per aquest tipus d’agricultura. Actualment, aquesta empresa de Bellpuig disposa d’unes trenta hectàrees de fruita ecològica per a la producció de diferents espècies com pomes, peres i paraguaians, i a més compta també amb oliveres.Va explicar que “amb la producció ecològica tornes a disfrutar de l’agricultura. Mentre que l’agricultura industrial s’ha convertit en una espècie de reacció-efecte, l’agricultura ecològica és d’observació, proves, molt més apassionant”. Així mateix, el responsable de Pomona Fruits va postil·lar que aquest tipus de producció “afavoreix el medi ambient, de manera que tot és satisfactori alhora que els aliments són més sans i saborosos”.