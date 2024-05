La producció d’ametlla a Lleida augmentarà un 25% a Lleida, segons la FCAC

detail.info.publicated redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) ha estimat que el cultiu d’ametlla en gra augmentarà en un 33,3% la temporada 2024/2025, fins a les 9.752 tones, informa en un comunicat d’aquest dilluns. El responsable de fruita seca de l’entitat, Josep Pere Colat, l’ha atribuït a que "no hi ha previsió de restriccions d’aigua rellevants a les zones on hi ha més ametllers, alhora que els cultius de regadiu han augmentat lleugerament,", i també a l’absència de –textualment– gelades significatives.

Per demarcacions, la FCAC preveu un augment de la collita del 25,1% a Lleida –amb una producció estimada de 6.552 tones– i del 53,7% a Tarragona –3.088 tones–, mentre que a Barcelona i en Girona "les xifres de producció són sensiblement inferiors", malgrat créixer fins les 80 i les 32 tones respectivament.

Respecte a la garrofa, l’entitat preveu un descens del 38,9%, fins les 11.000 tones, perquè la sequera "va afectar greument la floració dels arbres" en la segona meitat de 2023. La FCAC ha assegurat que les cooperatives agrícoles realitzen el 72% del total de la producció d’ametlla a Catalunya, i el 63% de la de la garrofa.