Ponent lidera l'augment de les exportacions catalanes

Les exportacions de les empreses lleidatanes van augmentar el mes d’abril un 39,5%, fins a arribar a unes vendes per valor de 257,7 milions d’euros, en comparació amb el mateix mes de l’any passat, segons va informar ahir el ministeri d’Economia, Comerç i Empresa. D’aquesta manera, la demarcació lleidatana va liderar el creixement de vendes a l’estranger per part de les quatre demarcacions de Catalunya.

Ho va fer, sobretot, gràcies al bon comportament dels productes d’alimentació, begudes i tabac, que van concentrar 159,2 milions d’euros, un 52 per cent més. A més, entre els mesos de gener i abril, les exportacions lleidatanes van experimentar un creixement del 16,4 per cent, assolint els 956,9 milions d’euros.D’altra banda, les importacions a l’abril van sumar 185,5 milions d’euros, un 28,5 per cent més. En l’acumulat entre els mesos de gener i abril van créixer un 0,6 per cent, fins als 656,9 milionsEn el conjunt de Catalunya, les exportacions van augmentar a l’abril un 5,6 per cent en comparació amb el mateix mes de l’any passat, fins als 8.520 milions d’euros.D’aquesta manera, les vendes a l’estranger trenquen amb cinc mesos consecutius de descensos, encara que si s’analitza el període acumulat des del mes de gener, encara retrocedeixen un 5,6 per cent respecte als quatre primers mesos de l’exercici 2023, fins als 32.770 milions d’euros. Les exportacions catalanes van suposar a l’abril el 25,1 per cent del total de tot l’Estat, augmentant un 15,8 per cent, fins als 33.990,8 milions d’euros. Pel que fa a les importacions a Catalunya, van augmentar un 18,3 per cent, fins als 10.412 milions, el 26,9 per cent de tot l’Estat.D’altra banda, les exportacions espanyoles van sumar 33.990,9 milions d’euros a l’abril, un 15,8% més que el mateix mes del 2023. Al contrari, entre gener i abril, les exportacions van retrocedir un 3,5%.

El ministeri de Comerç de la Xina va anunciar ahir una investigació antidúmping (competència deslleial) contra certes importacions de carn de porc i derivats procedents de la Unió Europea (UE), una resposta anticipada als aranzels imposats per Brussel·les als vehicles elèctrics xinesos. Això podria afectar especialment Espanya, ja que es tracta del principal exportador de porc a la Xina dins dels Vint-i-set.

Alguns analistes ja havien indicat que Pequín buscaria que les seues represàlies pels aranzels se centressin als països considerats com els seus impulsors, entre els quals es troba Espanya.Segons va indicar Comerç a la seua pàgina web, les indagacions se centraran en els productes importats el 2023 i en els danys que aquestes compres van provocar al sector xinès entre 2020 i 2023.En el procés es revisaran productes com carn de porc o budell, tant refrigerats com congelats, així com greix d’aquest animal i derivats del mateix greix o de vísceres, segons el comunicat, que apunta que la investigació començarà i es prolongarà durant un any, amb opció a ampliar-la sis mesos més addicionals “sota circumstàncies especials”.

Després de conèixer-se l’anunci de la investigació xinesa, el ministre d’Agricultura, Luis Planas, va assegurar que encara queda al davant “marge per a l’entesa”. Per la seua part, el ministre d’Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, va indicar que s’ha d’evitar una escalada d’aranzels i subsidis just quan el bloc comunitari es troba en un moment de tensió comercial amb la Xina pels vehicles elèctrics.La Comissió Europea va afirmar que pren nota de la investigació xinesa i va dir que intervindrà si no segueix les regles de l’Organització Mundial del Comerç (OMC).

Vendes lleidatanes al gegant asiàtic per valor de 7,2 milions

Segons s’extreu de les dades de l’estadística de comerç exterior de béns d’Espanya i la UE (DataComex), Lleida va exportar a la Xina 3.029,6 tones de carn de porcí el 2023 per valor de 7,2 milions d’euros. Del total, 1.726,9 tones corresponien a menuts de porcí, per 4,73 milions d’euros, i la resta, 1.302,7 tones, a carn congelada, per 2,47 milions.En el conjunt de l’Estat, segons dades d’Interporc, Espanya va exportar el 2023 a la Xina més de 560.000 tones de productes de porc per 1.223 milions, la qual cosa va convertir el país asiàtic en la destinació del 20,33% de les vendes exteriors de porcí.