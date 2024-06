La producció de pera a Catalunya cau un 33% a causa de la sequera i les altes temperatures

Acció Climàtica i Afrucat preveuen que la collita de pera d’aquesta campanya es reduirà fins a un 33% a Catalunya enguany, amb una important minva en la varietat més important, la conference, “arrossegada pels efectes de la sequera” de l’anterior primavera i de la calor de l’any passat i l’hivern passat. Així, l’estrès hídric ha afectat els arbres especialment en l’època prèvia a la collita, ja que provoca problemes d’inducció floral l’any següent, segons va explicar el director d’Afrucat, Manel Simon.

En total, es preveu una producció de 80.426 tones de pera, amb un descens de totes les varietats tret de la blanquilla, per la qual cosa el sector “prioritzarà el mercat estatal com a destinació principal”.Per varietats, es preveu que amb 33.693 tones la producció de pera conference catalana disminueixi en aquesta campanya un 45%; en pera llimonera un 15 per cent (14.458 tones); pera williams & barlet un 34% (12.567 tones; pera ercolini (-27 per cent) fins a les 3.939 tones, i altres varietats d’estiu poden tenir una minva d’un 26 per cent en la producció, fins a les 9.514 tones. L’única varietat que es preveu que augmenti la producció és la pera blanquilla, amb un augment del 20%, fins a les 6255 tones.Respecte a la qualitat dels fruits, Simon preveu que sigui de “bona qualitat i amb bons calibres, una cosa especialment interessant per afrontar la comercialització en el mercat estatal”. Tot això hauria d’ajudar a “defensar els preus” i els interessos dels productors catalans, tot i que “encara és aviat per parlar-ne”, va afegir.Simon va dir que aquesta davallada productiva a Catalunya, a l’espera de les dades oficials a nivell europeu que es donin en els propers dies a Interpera, també l’haurien patit altres països competidors, per la qual cosa s’espera una “falta generalitzada d’algunes peres més que d’altres”.

Davant la caiguda de la producció, l’objectiu serà la potenciació del mercat intern

En aquest context, el sector prioritzarà el mercat intern en comptes del de l’exportació, va apuntar el director d’Afrucat. De fet, Simon va avançar que un dels reptes del sector a mitjà termini serà “reconquerir el mercat estatal, com ja passa amb el préssec” davant la caiguda del consum generalitzat de fruita.A més, la patronal catalana de la fruita va avançar que si els problemes que acompanyen al canvi climàtic persisteixen en la producció fructícola a Catalunya, “s’hauria d’optar per adaptar la producció i potenciar les varietats resistents al context climàtic”.

TALKUAL preveu facturar 5 milions d’euros aquest any

TALKUAL, l’empresa de Bellpuig creada pels emprenedors Marc Ibós i Oriol Aldomà que rescata fruita i verdura del camp que no compleix els requisits estètics de les grans superfícies, amplia les seues instal·lacions amb una segona línia de producció amb una inversió de 70.000 euros, segons va informar ahir mateix la firma. Aquesta millora a la seua nau també s’acompanya d’un increment en l’equip, que passa dels 17 als 30 treballadors i per a aquest any preveu obtenir una facturació de 5 milions d’euros, duplicant l’obtinguda el 2023.L’empresa compra fruita i verdura a petits agricultors de tot l’Estat, executa el control de qualitat a les seues instal·lacions de Bellpuig, envasa el producte en caixes i les envien als clients. El 90% són particulars i el 10% empreses, entre les quals es troben destacades companyies com Apple, Decathlon o Applus, que ho destinen als seus empleats. Cada caixa conté diferents productes de temporada i es pot escollir entre caixes de diferents mides a partir de 6 quilos. Des de les instal·lacions de l’Urgell es preparen prop de 4.500 caixes que són distribuïdes, cada setmana, per tot l’Estat, i amb Barcelona i Madrid entre les principals ciutats destinatàries.El 2020, el seu primer any de funcionament, la facturació va ser de 350.000 euros i el següent any ja va ascendir a 800.000 euros. El 2022 van obtenir 1,3 milions per passar als tres milions d’euros el 2023 i per a enguany preveuen que es dupliqui.

La subdelegació preveu un augment de contractacions en origen

La subdelegació del Govern estatal a Lleida preveu que aquest any se superi la xifra de 800 temporers contractats als seus respectius països d’origen que es va arribar a assolir el 2023 davant la creixent falta de mà d’obra per a l’actual campanya de la fruita.La setmana passada, Unió de Pagesos va estimar que enguany arribaran a Catalunya 1.590 temporers per treballar en la fruita, però davant l’escassetat de mà d’obra va reclamar al Govern espanyol que posés en marxa un pla pilot perquè persones amb situació irregular residents a Catalunya puguin obtenir permisos excepcionals de treball. D’una banda, perquè arriba gent sense papers que no poden contractar, però també perquè treballadors que tenien en anteriors campanyes i als quals tenen l’obligació d’avisar els diuen que no.En una bona campanya, com la que el sindicat preveu aquest any, caldran uns 30.000 treballadors al camp.