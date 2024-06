La cooperativa d'Ivars factura 237 milions el 2023

La cooperativa d’Ivars d’Urgell va tancar l’exercici anterior amb una facturació de 236,90 milions d’euros, una xifra que representa un increment del 3,3% respecte a l’exercici anterior. Així consta en la memòria que analitzarà avui l’assemblea de socis. L’entitat del Pla d’Urgell compta amb 2.379 socis comuns, a més de 2.050 socis col·laboradors.

Aquests resultats econòmics van tenir lloc en un any en què, d’una banda, el mercat del porcí va registrar preus històrics. D’una altra, el sector agrícola es va veure afectat per les dificultats generades per la sequera. Les dades bàsiques de l’exercici, a més de la facturació, reflecteixen la recepció de 25.000 tones de cereals dels socis. L’entitat compta amb tres fàbriques de pinsos (a Ivars d’Urgell, Torregrossa i la Fuliola), que van incrementar la producció per sobre del 8 per cent amb més de 318.000 tones. Va comercialitzar 318.000 porcs, 38.000 vedells i més d’un milió de pollastres.La cooperativa ha estat reconeguda com a entitat associativa prioritària per part del ministeri d’Agricultura. Va prendre la decisió per l’activitat que realitza a la producció de pinsos per a alimentació animal i el seu caràcter supraautonòmic, amb operacions, en termes econòmics, en diverses comunitats. Té socis a Catalunya, Aragó, Cantàbria i les illes Balears.