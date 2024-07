L'oli baixa fins a 75 cèntims per litre amb l'eliminació de l'IVA

Ahir va entrar en vigor una nova pròrroga en la reducció o exempció de l’IVA a aliments bàsics, amb la novetat que s’elimina per a l’oli d’oliva fins al 31 de setembre, per després elevar-se al 2 per cent entre l’octubre i el desembre i quedar definitivament en el tram superreduït del 4% des del 31 de desembre, la qual cosa suposarà un estalvi d’entre 35 i 75 cèntims per litre, depenent del tipus d’oli, segons l’Organització de Consumidors (OCU).

Segons un estudi d’aquesta organització, el consum d’aquest producte ha baixat entorn d’un 20% a causa del seu elevat cost. A més, l’OCU va celebrar la proposta del Govern central d’aplicar, a partir del 2025, l’IVA superreduït.Pel que fa a la resta d’aliments, el portaveu de l’OCU, Enrique García, va lamentar que no s’hagi estès aquesta mesura a altres productes com la carn i el peix que, segons el seu parer, s’han convertit en “aliments de luxe” a causa de la inflació.“La mesura és beneficiosa, però insuficient”, va concretar García per resumir la valoració que fa l’organització sobre l’entrada en vigor de l’extensió de la reducció de l’IVA en alguns aliments.Per la seua part, el portaveu de Facua, Rubén Sánchez, va considerar que l’impacte en benefici del consumidor en el cas de l’oli serà “extraordinàriament lleu”.D’altra banda, l’IVA de la factura de la llum tornarà a baixar del 21% al 10% aquest mes de juliol, després d’un increment del preu de la llum, que ha portat l’electricitat a tancar el mes de juny a una mitjana de 56,08 euros al mercat a l’engròs, un 84% més que el mes anterior i quatre vegades més car que a l’abril, el més barat de la història.Tanmateix, a partir d’aquest mes de juliol puja un altre dels impostos que el Govern central va reduir per fer front a la crisi dels alts preus, l’Impost Especial a l’Electricitat, que va estar fins a finals de l’any passat en el 0,5% i que ha anat recuperant-se gradualment durant aquest 2024. Així, en el primer trimestre d’aquest any ha estat del 2,5 per cent i en el segon, del 3,8%, però a partir d’aquest 1 de juliol retorna al seu tipus habitual del 5,11%.