Un estudi assenyala que produir enguany un quilo de fruita de pinyol costa 0,44 € al pagès

El departament d’Acció Climàtica va presentar ahir un estudi de previsió dels costos de producció de fruita de pinyol corresponent a la campanya 2024, elaborat conjuntament amb el Centre d’Investigació en Economia i Desenvolupament Agroalimentari (Creda) de l’IRTA i la UPC, que els situa en una mitjana de 0,44 euros per quilo, una xifra que puja fins als 0,52 euros si es té en compte la mà d’obra. I perquè el pagès pugui cobrar aquests 0,52 euros per quilo, és necessari que la fruita tingui un cost d’1,08 a la seua sortida de la central.

El director del Creda, José María Gil, va explicar que aquest informe està elaborat amb dades d’anys anteriors intentant anticipar els costos de producció de la present campanya. Va remarcar que entre la mitjana del període 2018-2022 i l’estimació per a aquest 2024, l’increment del cost de producció per hectàrea és d’un 17% i d’un 11% en costos per quilo de fruita.

Per la seua part, el secretari d’Alimentació, Carmel Mòdol, va remarcar la importància de disposar d’aquesta informació, “capital per aportar transparència a la cadena alimentària, és necessari que des del productor fins al distribuïdor i el consumidor, totes les baules coneguin aquesta estimació oficial del cost de produir un quilo de fruita de pinyol”.

Malgrat que va confirmar que de moment l’estudi no compta amb validesa legal i no obliga les empreses a pagar al productor d’acord amb els preus que mostra, sí que té un paper “moral” i vol aportar informació i afavorir un preu just i digne per al productor”. Si volem tenir pagesos, els diferents sectors han de poder guanyar-se la vida, si no abandonaran”, va afegir.

En aquest sentit, va dir que la intenció del departament és que aquest tipus d’estudis s’introdueixin dins d’una reforma de la llei de la cadena alimentària perquè permetin fixar un preu de referència al productor. “A part de complir la llei de la cadena, és necessari garantir que el productor percebi el preu just pel seu treball per poder fer front a l’increment de costos i a altres situacions no desitjades que ha d’assumir i així fer viable econòmicament la seua tasca i la seua producció”, va manifestar.

Va afegir que aquest estudi sobre els costos de producció s’ampliarà a altres produccions de la cadena alimentària i la informació que en resulti s’actualitzarà anualment.

Menys del 6% dels fruiters estan protegits amb malles antipedra

El departament d’Acció Climàtica calcula que la superfície de xarxes antipedra als camps fruiters a Catalunya no arriba al 6 per cent. Així ho va dir el secretari d’Alimentació del departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Carmel Mòdol, que va visitar un camp de nectarines afectat per la pedra dissabte passat a Soses juntament amb la directora dels Serveis Territorials del departament a Lleida, Dolors Vila.Segons Mòdol, malgrat que es tracta d’una protecció “molt efectiva” i salva la totalitat de la collita, habilitar-la en una hectàrea plantada té un cost d’entre 60.000 i 70.000 euros.Mòdol va reconèixer que el percentatge de territori cobert per malles contra la calamarsa a Catalunya “és petit” però que “és lògic” tenint en compte el cost per habilitar aquest tipus de protecció. “És com comprar la terra una altra vegada”, va advertir.