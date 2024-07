La tecnificació pot reduir a la meitat l'aigua en pomeres

Sense aigua no hi ha aliments, però en moments de sequera el primer que es restringeix és la destinada a la seua producció. Tot malgrat que la seua translació a la indústria converteix l’agroalimentació en el puntal a Catalunya. De fet, representa el 19% de tot el PIB industrial a Catalunya. Així ho explica Joan Girona, investigador sènior de l’Institut de Recerca i Tecnològia Agroalimentàries (IRTA) en l’última Memòria Econòmica de Catalunya 2023 de les Cambres de Comerç. En aquest context, amb una població mundial creixent, com les seues necessitats alimentàries, i el canvi climàtic és necessari apostar per sistemes per produir-ne més amb menys aigua. Girona posa l’exemple dels requeriments d’aigua analitzats per l’IRTA per produir una poma. Si es decideix un reg quinzenal sense programació, seran necessaris 69 litres d’aigua. Tanmateix, si es juga per regs localitzats amb sensors, entre altres tecnificacions, es podria reduir a 31. Una xifra que fins i tot arribaria a ser inferior en noves varietats amb necessitats hídriques inferiors.

En aquest sentit, Joan Girona defensa que la tecnificació del camp representa una oportunitat, però adverteix que ha de ser una tecnologia de fàcil utilització i posa com a exemple els telèfons mòbils, a l’abast de l’ús de pràcticament qualsevol persona.A més, Girona considera que Lleida té una gran oportunitat en aquest camp tenint en compte que té la concentració de regadius més gran de Catalunya i és una de les líders en el cas de l’Estat. Hi suma el fet de l’experiència, la investigació i desenvolupament, les empreses del sector de l’aigua i els emprenedors digitals a Lleida. Així mateix, destaca la importància d’altres regadius propers a Lleida, d’una banda els aragonesos i, per una altra, els de Tarragona.Així mateix, Joan Girona destaca per una altra banda que cal tenir en compte que l’agricultura no ha de ser considerada consumidora d’aigua, perquè la pràctica totalitat de l’aigua que s’administra als camps es torna pels processos d’evaporació i transpiració.