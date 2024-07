La Generalitat vol comptabilitzar els temporers sense sostre del Baix Segre

La Generalitat va plantejar ahir als alcaldes del Baix Segre la necessitat de comptabilitzar la magnitud real de la carència d’allotjament entre el col·lectiu de temporers per poder intervenir a través dels programes d’abordatge del sensellarisme que promou la conselleria de Drets Socials.

“No tenim dades, i són necessàries. Quan ens referim al sensellarisme no podem parlar d’estimacions, hem de parlar de casos”, va assenyalar la directora general de Serveis Socials, Mireia Vall, que va presidir, juntament amb la delegada del Govern a Lleida, Solés Carabasa, en la sessió que ahir va celebrar la Comissió Territorial de Coordinació de la campanya agrària.“Amb els ajuntaments s’ha parlat de la importància que es recullin aquestes dades”, va afegir Vall.La Generalitat manté oberta des de fa uns anys una fitxa programa de sensellarisme amb l’ajuntament de Lleida i els consells comarcals del Segrià i la Noguera que permet destinar fons d’aquesta línia a actuacions per donar allotjament als que acudeixen a treballar com a temporers i que no s’han fet servir a la campanya. Quan ho fan, l’obligació de facilitar-los un habitatge passa a ser de l’empresari que els contracta.No obstant, bona part d’aquests fons tornen a l’acabar cada exercici a les arques de la Generalitat després de no haver estat consumits pels ajuntaments, que hi tenen accés a través dels consells comarcals.“La competència de sensellarisme és municipal perquè es tracta d’un servei social bàsic”, va assenyalar Vall.Les aportacions previstes per a l’any que ve ascendeixen a un total de 1.236.400 euros: 937.386 per a l’ajuntament de Lleida, 267.539 per al consell comarcal del Segrià i 31.459 per al de la Noguera. Les quantitats respectives per als últims anys ascendeixen a 2.269.162, 535.079 i 62.919 euros.

El Govern es compromet a habilitar a l’abril els dinamitzadors

■ El Govern preveu avançar l’any que ve la incorporació dels dinamitzadors a càrrec del Servei d’Ocupació de Catalunya que durant l’estiu actuen com a mediadors i facilitadors amb el col·lectiu dels temporers als municipis amb més afluència d’aquests. Enguany, una incidència burocràtica ha fet que els setanta-set dinamitzadors no hagin pogut posar-se a disposició dels ajuntaments fins a finals del mes de juny o començaments de juliol, segons el cas. La delegada del Govern a Lleida, Solés Carabasa, va anunciar ahir que l’any que ve les incorporacions podran començar en els mesos de març i abril i que es prolongaran fins a l’octubre. El retard en l’habilitació d’aquests llocs ha provocat aquest estiu dures crítiques per part dels alcaldes del Baix Segre.