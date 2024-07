L'empremta del veto rus

La superfície de pereres, com els d’aquesta explotació de Térmens, se situa en l’actualitat lleugerament per sobre de les 8.900 hectàrees. - ACN

El Govern rus va tancar fa una dècada el seu mercat a productes alimentaris europeus i va colpejar de ple la fructicultura de Lleida. En aquesta dècada ha patit un important retrocés en superfície. Avui hi ha 7.938 hectàrees menys de presseguers, nectariners, pomeres i pereres. Malgrat això continua sent líder no només a l'Estat sinó a la UE.

Fa pràcticament una dècada, el Govern de Vladímir Putin va imposar un veto a productes agroalimentaris europeus que va representar un cop especialment dur per al sector fructícola. El 7 d’agost del 2014, Moscou va prendre aquesta represàlia a les mesures adoptades per la Unió Europea després d’ocupació de Crimea. En un tres i no res, es van paralitzar desenes de camions que anaven cap a Rússia i les cambres es col·lapsaven amb préssecs, paraguaians i nectarines sense destinació. Lleida perdia un mercat que absorbia aleshores 50 milions de quilos i representava una facturació que, depenent de les campanyes i els preus, podia representar 56 milions d’euros. El cop va arruïnar una campanya fins aleshores fluida, obligant el sector a buscar sortides no només per a aquelles setmanes sinó per al futur.

En aquesta dècada, el mapa de la fructicultura de Lleida ha registrat canvis importants. En alguns casos es podrien atribuir als efectes del veto rus, amb pagesos que van optar per llançar la tovallola o per concretar la seua jubilació. Però no tot s’explica per la decisió de Putin.En aquesta dècada, Lleida ha perdut 7.938 hectàrees destinades a la producció de préssecs (redons o plans), nectarines, pomes i peres. Representa un retrocés del 18,57%, al passar de 42.747 a 34.809, com mostren els gràfics adjunts. La gran damnificada ha estat la fruita de pinyol, amb un retrocés del 23,26 per cent, fins a quedar-se en 17.181 hectàrees des de 22.390. Són 1.345 menys de nectarines i 3.864 de préssecs. La varietat reina en el primer dels casos continua sent la big top, mentre que en el cas del préssec és el paraguaià (general), amb 1.175, segons les dades facilitades per la conselleria d’Acció Climàtica.En fruita de llavor, es passa de 20.357 a 17.628 hectàrees, un mapa que minva en 2.729, o el que és el mateix, un 13,40 per cent. La poma és la que perd menys terreny, 614 hectàrees, i es queda en 8.709. La golden continua sent la número u de lluny. La golden reiners ocupa 1.745 hectàrees, amb una clara tendència a l’alça. Per la seua banda, la golden delicious retrocedeix en superfície però en representa 790.En pereres, les explotacions de Lleida han passat en aquesta dècada d’11.034 a 8.919 hectàrees, la qual cosa representa una minva de 2.115. En aquest cas, bona part de la caiguda cal atribuir-la a la decisió de la UE de prohibir un producte utilitzat per al control i creixement de les pereres de blanquilla, la qual cosa multiplica les dificultats del seu cultiu. Des del 2014 a l’actualitat, els pagesos de Lleida han passat de treballar blanquilla en 1.276 hectàrees a quedar-se en 562. La líder indiscutible és la conference, amb 3.841 hectàrees, seguida de la llimonera (1.312) i la williams (1.086).

“Al pagès li ha d’arribar una liquidació justa o ens quedarem sense agricultors” Fenòmens com gelades o pedra són grans enemics imprevisibles del pagès

El secretari d’Alimentació de la conselleria d’Acció Climàtica, Carmel Mòdol, destaca que el salt més gran es registra en la fruita de pinyol, aquella que té una curta conservació en fred. En el balanç es deixa sentir, recorda, el pla d’arrancada del 2017, amb el qual es buscava donar una oportunitat als pagesos per a la renovació o futur digne. Ara, considera que la situació està estabilitzada i destaca que “som una potència” en producció i qualitat. Advoca per la transparència, en la qual situa els estudis de costos de producció, en el marc de la llei de la cadena alimentària per defensar al sector. L’objectiu és clar: “Al pagès li ha d’arribar una liquidació justa o ens quedarem sense agricultors i ningú no estarà servit”, afirma Mòdol amb referència als mercats i al consumidor final. I deixa clar que una part dels abandons són el reflex d’una incomprensió del món urbà sobre el rural, una cosa que es vol superar, entre altres mecanismes, amb el pla estratègic d’alimentació de Catalunya.Mòdol afirma que malgrat el retrocés d’hectàrees de fruiters, no es perd superfície de cultiu. Són finques de regadiu preuades i es reconverteixen en altres fruites, com cirerers o albercoquers, o de fruita seca, amb el lideratge de l’ametller, o les oliveres. També es donen casos, indica, de pagesos que opten per cultius extensius, des del panís a l’alfals.

La campanya de la fruita necessita milers de treballadors, es calcula que una mitjana d’entre 22.000 i 25.000, malgrat que en campanyes amb molta producció no es descarta que el punt àlgid sigui superior. L’últim i pràcticament únic estudi oficial de la Generalitat estima que la campanya de recollida de la fruita requereix mig milió de jornades de treball, en concret 508.227, de vuit hores cada una. Són milers de persones amb les quals s’ha de comptar per poder recollir la collita al camp i a les quals cal sumar les contractacions a les cooperatives i centrals per a l’envasament de la producció i deixar-la a punt per a la venda. El problema és que cada any és més difícil trobar mà d’obra i fixos discontinus, es queixa el sector, que acaben no tornant a les finques o a les cintes de manipulació perquè han trobat una altra feina i prefereixen abandonar l’agricultura. Tot això mentre hi ha persones que estarien disposades a collir la fruita, però els pagesos no poden contractar-les perquè no tenen els famosos papers, la seua situació al territori és irregular i donar-los ocupació suposaria posar agricultors i centrals sota l’amenaça de fortes sancions. De fet, els pagesos es queixen de reiterades inspeccions a les finques en les quals són mínimes les irregularitats detectades any rere any, segons els balanços després d’acabar les campanyes. Però aquestes persones que no tenen permís de treball arriben en moltes ocasions a les zones fructícoles i es genera la necessitat d’atendre-les dignament.

Els costos laborals i socials del sector s’han convertit en un dels capítols especialment importants per als productors. Per la seua banda, el líder d’Asaja a Lleida, Pere Roqué, estima que per als 25.000 temporers citats representa uns 227 milions d’euros al llarg de la campanya de cinc mesos, en els quals compta des de les tasques d’aclarida fins a les últimes de recol·lecció de la poma al setembre. El gruix d’aquest capital, amb 162 milions, correspon directament a les nòmines que reben els treballadors, als quals cal sumar 45 milions en concepte de Seguretat Social i vint més per Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).

S’hi hauria d’afegir altres conceptes també lligats a la contractació i a l’adequació d’instal·lacions per als temporers, com poden ser els relacionats amb la prevenció de riscos laborals o tenir disponibilitat de donar allotjament a aquells que arriben a Lleida.

Els agricultors no només es mereixen, sinó que necessiten una bona campanya. Fa dos anys, la producció es va enfonsar per unes gelades devastadores i només qui va aconseguir salvar les seues finques del fred van aconseguir fer el mateix amb els seus balanços. El 2023, el problema va arribar per la falta d’aigua, amb l’històric tancament del canal d’Urgell. De moltes finques van sortir fruites de calibres curts i poc apreciats pel mercat. De nou la qualitat es va traduir en situacions diametralment oposades per als agricultors. Amb tot, l’informe oficial de la Generalitat de “preus percebuts pel pagès” reflecteix que el 2023 els productors de fruita de pinyol van rebre fins a una quarta part menys que el 2022 per la seua producció. En el cas de la nectarina, reflecteix preus de 65,64 cèntims d’euro per quilo, davant els 87,25 d’un any abans (-24,7%). En el que Acció Climàtica qualifica com préssec per a consum en fresc, la caiguda és d’un 23,65%, fins als 64,85 cèntims. L’última és de “préssec” a seques, amb una evolució similar a la dels dos casos anteriors: caiguda del 24,12% i un preu de 65,17 cèntims. En tots els casos, segons el departament, es tracta d’operacions a granel sobre magatzem comprador i, a més, són les xifres més baixes comptabilitzades pels serveis tècnics de la conselleria des de l’any 2019.

Pocs sectors són capaços d’aguantar que els seus preus unitaris s’esfondrin d’un any per l’altre prop d’un 25%, però menys si es té en compte que els costos de treure’ls al mercat no deixen de pujar.

Fa tot just unes setmanes, el departament d’Acció Climàtica no ha presentat un informe elaborat conjuntament amb el Centre d’Investigació en Economia i Desenvolupament Agroalimentari (Creda) de l’IRTA i la UPC. Calculava que aconseguir un quilo de fruita de pinyol necessita almenys 44 cèntims, un 7,57% més que el 2023. I tot això sense tenir en compte la mà d’obra familiar, perquè llavors estaríem parlant de 52,4 cèntims. Però confeccionar-la a les centrals necessita d’uns altres 48,8 cèntims. Amb això, un quilo de fruita que no tingui garantits 1,08 euros per quilo, com a mínim, és parlar de pèrdues per al sector en una cadena cada vegada més sensible a l’evolució de les cotitzacions perquè treballa al cèntim. Uns pocs cèntims amunt o avall poden representar una campanya digna o la ruïna.

I estem parlant d’una cadena alimentària que, com es repeteix a tots els sectors, és molt desigual i té les seues baules més febles en l’agricultor. Al contrari, les més fortes se centren en la gran distribució. La diferència és el seu poder de negociació: mentre que la producció i comercialització de base es troba encara massa atomitzada, la distribució es concentra cada vegada en menys mans, amb la capacitat de forçar condicions i preus.

L’última tempesta va delmar la collita en 1.420 hectàrees

La conselleria d’Acció Climàtica estima que la tempesta que va escombrar el 6 de juliol des del Baix Segre fins a l’Horta de Lleida ha causat danys en un total de 1.410 hectàrees de finques de pereres, presseguers i nectariners. Situa la superfície més gran danyada a l’Horta de Lleida (partides de Butsènit, la Caparrella, Torres de Sanui i fins a Vallcalent), amb 460 hectàrees en les quals s’ha vist arruïnada entre el 60 i el 80% de la fruita. Tanmateix, els danys més importants, d’entre el 70 i el 100% de la collita, es dona a Soses (22 hectàrees), Torres de Segre (320 ha), Alcarràs (230 ha) i Sudanell (120 ha). Aitona registra pèrdues del 40 al 70% de la fruita en finques que ocupen 60 hectàrees.201420172020202420142017202020249.5759.323TotalTotal1.8841.2487331.6012821.253Big topGolden reinders9.92710.0301.7581.4167201.04301.216Red jimGolden delicious

Poc més de dos mil hectàrees compten amb xarxes antipedra

El departament d’Acció Climàtica calcula que la superfície de xarxes antipedra en els camps de fruiters a Catalunya no arriba al 6%. A Lleida representaria menys de 2.100 hectàrees protegides amb un sistema que no poden permetre’s la majoria dels agricultors de la demarcació per la inversió a què han de fer front.El secretari d’Alimentació del departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Carmel Mòdol, afirma que malgrat que es tracta d’una protecció “molt efectiva” i salva la totalitat de la collita, habilitar-la en una hectàrea plantada té un cost d’entre 60.000 i 70.000 euros. Mòdol reconeix que el percentatge de territori cobert per malles contra la pedra a Catalunya “és petit” però que “és lògic” tenint en compte el cost per habilitar aquest tipus de protecció.Per la seua banda, el sector reclama una millora de les condicions dels ajuts europeus per fer front a la inversió.8.6879.2751.2311.5535331.016290913AlbarredSmoothee8.2308.7099171.7453707903046922014201720202024201420172020202412.81511.0344.3251.261TotalTotal1.5605021.42301.276510557Conference10.697Paraguaià13.1624.1941.3321.5956931.3010Llimonera1.101523594Galaxy10.5439.6923.9561.017Williams

Lleida busca atreure el consumidor jove amb Cosmofruita

Lleida acaba d’inaugurar Cosmofruita, el centre d’interpretació de la fruita de Catalunya, que posa en relleu els valors d’aquest aliment i la importància que té per al desenvolupament social i econòmic del territori, alhora que vol conscienciar i afavorir l’alimentació saludable entre la població, sobretot els més joves. Així ho explica Afrucat, la patronal del sector de la fruita. Una acció necessària, si es té en compte que la demanda de fruita fresca per part de les llars espanyoles ha caigut un 19,6 per cent des de l’any 2008, amb l’única excepció del 2020, en ple confinament per la covid, segons un informe del ministeri d’Agricultura. El segment que més ha caigut en aquest període és el de cítrics i el de fruites de llavor, ambdós presenten una variació que superen el 33 per cent en termes negatius.

Un dels pilars del comerç exterior amb 490 milions en vendes

El sector de les fruites és un dels grans pilars de la balança comercial de Lleida. De fet, l’any passat va assolir unes vendes a l’exterior de més de 490 milions d’euros, en un any especialment complicat per als productors i les firmes comercialitzadores, que van haver de treballar en una campanya marcada pels problemes derivats de la sequera. L’any 2022, les vendes de fruita de Lleida en altres països va vorejar els 423 milions, segons la informació oficial de la secretaria d’Estat de Comerç. Aquesta diferència de gairebé 67 milions s’explica, en bona mesura, pel fet que el sector local va patir en aquell estiu una caiguda dràstica de la collita per efecte de les gelades que s’havien registrat durant el mes d’abril. D’aquesta manera, les fruites i els olis són els principals productes de venda exterior de la província.1.490631Flastar1.1480824414648Blanquilla8.9198.9513.841UFO 4 istroplat 41.1751.3125851.086Ercolini375562321712