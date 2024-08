Un de cada tres focus de llengua blava, en el boví

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els focus de la malaltia de la llengua blava, que afecten bestiar boví i oví, s’han estès a Catalunya després dels últims declarats a l’Alt Urgell i el Vallès Oriental. En concret, segons dades de la conselleria d’Agricultura recollides per Europa Pres, hi ha 208 focus d’espècie bovina, 108 d’oví, dos d’espècie ovina i bovina i un en fauna salvatge en llibertat, i “hi ha altres explotacions que s’estan investigant”. En l’última actualització de la conselleria s’han incorporat focus per primera vegada a les comarques de l’Alt Urgell i el Vallès Oriental. Fins al moment, s’havien declarat focus a totes les comarques de la província de Girona i a les barcelonines d’Osona, Maresme, Moianès i Berguedà.

La llengua blava és una malaltia vírica que afecta remugants domèstics i salvatges, que es transmet d’animal en animal a través d’un vector i no per contacte directe: es transmet mitjançant espècies de mosquit del gènere Culicoides, però no afecta les persones. El consum de carns, llet o formatges és, per aquest motiu, totalment segur.

D’altra banda, la gravetat de la malaltia en els remugants varia en funció de l’espècie. El passat mes de juliol, la Generalitat va iniciar la campanya de vacunació de la llengua blava en ovins de més detres mesos a Catalunya, prioritzant les províncies de Girona, Barcelona i Lleida.