Galeria d'expositors de la Fira Agrària de Sant Miquel i Eurofruit

Verificat per

Verificat per

Publicat per

A MIQUEL A MIQUEL Concessionari LINDE a la província de Lleida, Tarragona i Andorra. Ctra. Nacional II, Sidamon

973 71 71 51

www.amiquel.linde-mh.es

Entrada Pavelló 1



A Miquel és el concessionari oficial de les firmes Linde, carretons elevadors, i Hako, fregadores i escombradores industrials a la província de Lleida, Tarragona i Andorra. També realitzen la fabricació i venda de cabines, giratoris, culleres hidràuliques, escombradores i extractors. Ofereixen serveis estratègics vinculats al sector com el taller de reparació oficial Linde, el servei de lloguer, el centre de formació per a carretoners o la comercialització de bateries de Liti-Ió. Els productes Linde es troben agrupats en 80 sèries diferents i permeten una àmplia personalització que pot arribar a desenvolupar fins a 6000 variants. A. Miquel compta amb més de 50 anys de trajectòria amb un gran coneixement del mercat, així com de les necessitats reals de les empreses, tant les agrícoles, ramaderes o alimentàries, com les del sector metal·lúrgic o químic.



AFRUCAT AFRUCAT Associació Empresarial de Fruita de Catalunya que assessora les nostres empreses. Un any més presents a la Fira de Sant Miquel.

ALBERT SOLER SA ALBERT SOLER SA Centre comercial i ferreteria a Lleida. Central de subministraments industrials a Torrefarrera. Preus de Privilegi i regals promocionals, en accessoris de tirsores de poda elèctrica aquí a l'estand de la fira i exposició de bateries, maquinària de soldadura i roba de protecció.



Per a altres promocions, segueix-nos a l’instagram: @ferreteriaalbertsoler



ALCARRÀS BIOPRODUCTORS ALCARRÀS BIOPRODUCTORS Una nova iniciativa per desenvolupar productes amb proteïna vegetal

ASAJA ASAJA Sempre al costat dels pagesos i ramaders, presents en la 70ª Fira de Sant Miquel 2024

AUTODALSER DALMAU AUTODALSER DALMAU Concessionari oficial de les marques Skoda i VW vehicles industrials a Lleida, Tàrrega, Mollerussa i Igualada. Vine a veure els nous models elèctrics a la fira. T’esperem! www.skodaautodalser.es

AUTOMECÀNIC CORBELLA AUTOMECÀNIC CORBELLA Professionalitat i servei amb més de 50 anys d'experiència. Visita'ns a la fira i al nostre web www.automecaniccorbella.com

AUTOMOTOR SA AUTOMOTOR SA Concessionari oficial Deutz-Fahr i Promodis amb una amplia gamma de maquinaria agrícola de primer nivell. Visita'ns a la fira. www.automotorlleida.com

AUTOMOTOR Y SERVICIOS AUTOMOTOR Y SERVICIOS Presents a la fira Sant Miquel amb Cupra Corporated i Seat for bussines. Visita el nostre estand i descobreix el nou Cupra Tavascan i tota la la gama de Seat. www.automotoryservicios.seat

BOADELLA BOADELLA Per a l'agricultura, la indústria o la construcció, el teu millor soci és Manitou. Pol. Ind Fontandó Bellpuig 973 337 286 www.manitou.boadella.com

CAFÈS PONT CAFÈS PONT Presents a la Fira de Sant Miquel amb una extensa varietat de Cafès i tes de les millors varietats. www.cafespont.com

CRISTASOLAR CRISTASOLAR Sistema agrovoltaico avanzado para aplicacions agrarias, ganaderas, embalses de agua y pergolas solares. Informate en nuestro estand y en instagram.

ESPINA MAQUINÀRIA ESPINA MAQUINÀRIA Distribuïdor oficials dels manipuladors Merlo, un any més present a la Fira de Sant Miquel, amb tota la seva gamma de maquinaria agrícola, visiteu el nostre web. www.espinamaquinaria.com.

GARAJE DALMAU S.A. GARAJE DALMAU S.A. Concessionari Oficial Audi i Volkswagen a Lleida. Un any més, present a la fira Sant Miquel amb tota la seva gamma de vehicles. www.garajedalmau.com

GERMANS GALIANO GERMANS GALIANO En representació de Kubota ha presentat la tecnologia AIS guanyant el premi d’innovació en maquinaria agrícola. Informa’t al nostre web www.kubota-eu.com

GREEN SORT GREEN SORT Compactas línies inteligentes de clasificación de fruta. Visita’ns a la fira Sant Miquel. www.greensort.pl

GRUP AUTO 3000 GRUP AUTO 3000 A la fira de Sant Miquel de Lleida! Vine a visitar els seus estands i descobreix els nous models de Renault, Dacia, Peugeot i Opel a un preu exclusiu

HIDRAQUATEC HIDRAQUATEC Obres hidràuliques i sistemes de reg amb 35 anys d’experiència. Som especialistes en la modernització de sistemes, prioritzant la sostenibilitat i l’eficiència en la gestió de l’aigua. www.hidraquatec.com

HIDROMATIC HIDROMATIC Després de 25 anys, Hidromatic Ponen és una marca de referència en sector del reg i l'agrovoltaica. Això ho hem aconseguit donant prioritat a aspectes com la qualitat, el temps de resposta i el cost, aportant el tret diferencial de solidesa i innovació per l'òptim funcionament de les instal·lacions del reg.

INPROG INPROG Empresa líder en fertilitzant orgànic mineral presenta el disseny propi d'abonadora suspesa per l'aplicació de compost. Ha optat al premi d'innovació en maquinària agrícola en aquesta edició de la Fira de Sant Miquel.

LEGEND MOTOR LEGEND MOTOR El nou concessionari MG del grup NAYOX situat a l’ avinguda de l ‘exèrcit 33 , compta amb 500 metres quadrats d’ exposició, taller, rentador i zona de xapa i pintura.Trobareu models de combustió, híbrids autorecarregables, híbrids endollables i elèctrics. Preus molt competitius amb 7 anys de garantia. www.legendmotor.es

MAQUINÀRIA FERNÁNDEZ AGROINDUSTRIAL MAQUINÀRIA FERNÁNDEZ AGROINDUSTRIAL Any rere any innovem i creixem en el sector de les trituradores i segadores. Visiteu el nostre estand www.maquinariafernadez.com

MAQUINZA MAQUINZA Lloguer i venda de maquinaria contacta'ns a la gelegació de Lleida. www.maquinza.com 974 059 224

MECANOCAMP MECANOCAMP Especialistes en la petita maquinària agrícola, jardineria, i solucions per la mobilitat: cadires, pujaescales i scooters elèctrics. Visiteu-nos al web www.mecanocamp.es per a més informació al telf. 973262844

NAYPER MOTOR NAYPER MOTOR Concessionari oficial Mercedes-Benz a Lleida. Present a la fira amb furgonetes, aquest any amb la nova Vito i Sprinter. Ctra N-II, km 458, Lleida. Tel.: 973 280 220. www.mercedes-benz-nayper.es

ONFRUID ONFRUID Present a la Fira de Sant Miquel amb els nous sistemes de maquinària agrícola amb l'objectiu de millorar, agilitzar i economitzar els treballs del camp: recol·lecció de fruites i fruita seca, poda de cultius, neteja de granges avícoles... Visita'ns a la nostra web www.maquinariaagricolaeduard.com.

OSVAL FERRETERIA OSVAL FERRETERIA De Torres de Segre presenta com NOVETAT a la fira Sant Miquel de Lleida un SISTEMA de seguretat DSES CONTACTLESS per BLUETOOTH per la tisora Electrocoup F 3020. Informa’t al 973 792 424 o al correu: osvalferreteria@hotmail.com

PINTURES TARRÒS PINTURES TARRÒS Colors inspiradors que enamoren, colors elegants, serens, avantguardistes i atrevits. ELS TENIM TOTS. Visita'ns al nostre estand de la Fira de Sant Miquel. www.decoraciotarros.es

STARMÒDUL STARMÒDUL Estructures metàl·liques fetes a mida per a habitatges amb el sistema STARMÒDUL, un any més present a la Fira de Sant Miquel. Per a més informació, visiteu el nostre web. www.starmodul.com

TALLERS CORBINS TALLERS CORBINS Empresa capdavantera en la modernització de cultius ecològics, amb tota la gamma de maquinària agrícola i tecnologia 4.0, un any més present a la Fira de Sant Miquel. Més informació al telèfon 973 190 2000. Visita'ns al nostre web www.tallerscorbins.com.

VITI-CHAUFFE VITI-CHAUFFE Protecció de les glaçades en els cultius: estufes ecològiques amb zero emissions, sense fum i pols. També fabricació per a esdeveniments particulars, festes, bodes, etc. Visita’ns a facebook i instagram. Mail: cgbiomasse@gmail.com

CONTROL MOTOR SERVEIS AUTOMOBILÍSTICS CONTROL MOTOR SERVEIS AUTOMOBILÍSTICS Concessionari Hyundai de Lleida presenta a la fira tota la seva gamma de vehicles. Coneix el nou model de Santa Fe. Més informació al 973 200312. www.hyndai.es/concesionarios/controlmotor

ARCUSIN ARCUSIN El futur de la recol·lecció passa per Arcusin www.arcusin.com