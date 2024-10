Ordeig es reuneix amb el sector per preparar ja la campanya agrària del 2025

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va assistir ahir a la reunió de la Comissió de coordinació de la campanya agrària de Lleida, en la qual es va fer balanç de la del 2024, a punt d’acabar, i es van fer els primers esbossos per a la de l’any que ve. Ordeig va emmarcar la campanya del 2024 en els paràmetres d’un any normal, amb l’agreujant dels danys climàtics. De cara a la del 2025, el conseller es va interessar per les demandes del sector, que majoritàriament anaven encaminades en la contractació de mà d’obra i de l’allotjament dels temporers per evitar problemes. Hores abans, el conseller va manifestar la voluntat de l’Executiu català i el compromís del departament de treballar per garantir la disponibilitat d’aliments i fer-ho amb responsabilitat i sota criteris de sostenibilitat. Per això, va dir que “és imprescindible impulsar la nova llei de la cadena alimentària i avançar sota criteris de sostenibilitat per possibilitar que almenys el 50% dels aliments que comprem per mitjà de l’Administració pública siguin de proximitat”.

D’altra banda, segons l’Informe Sectorial Agroalimentari de CaixaBank Research, la millora de la sequera prolongada i la moderació dels costos de producció han permès al sector agroalimentari estatal començar a recuperar-se dels forts xocs dels últims dos anys. El Valor Afegit Brut (VAB) del sector primari ha crescut un 7,6% interanual a Espanya en el primer semestre, més del doble que el PIB general de l’economia. L’estudi constata la recuperació dels cereals d’hivern i també es preveu una millora en l’oli d’oliva, la producció del qual va baixar un 58,6% el 2023 i se’n va disparar el preu.