Entrega dels premis Felip Domènech d'UP

Unió de Pagesos va fer lliurament ahir dels Premis Nacionals Felip Domènech a l’Institut d’Estudis Ilerdencs de Lleida.

Josep Vallverdú, que va rebre el guardó a la “Personalitat”, va manifestar en un vídeo registrat dilluns que el seu premi és un “reconeixement de germanor, de l’essència viscuda de la terra, de la terra productiva i de la terra camperola”. Per la seua part, Joan Miret i Laia Viñas, que van recollir el premi concedit per Unió de Pagesos a l’ADV Ecològica de Ponent, van assegurar que “el nostre treball va més enllà de l’associació, demostrant que els agricultors ecològics són com els convencionals, que volen compartir, no s’acomoden i fugen del discurs derrotista”.