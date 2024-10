“Les dones hem estat invisibilitzades, però som essencials per al camp”

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Una quarantena de veïnes de l’Horta de Lleida es van concentrar ahir per reivindicar el paper de la dona en la pagesia, que van definir com “clau i fonamental”. En una concentració a la plaça dels Pagesos amb motiu del Dia Internacional de les Dones Rurals, que es va celebrar dimarts, van llegir un manifest en el qual van reclamar igualtat i van denunciar la “invisibilitat” que la dona pateix. “Som el motor del camp, i sovint se’ns exclou de la presa de decisions importants i de llocs de poder”, va denunciar la presidenta de l’Associació de Veïns de la Partida de Grenyana, Dolors Comes, que va recordar que durant molts anys “les dones hem estat sotmeses a un patriarcat asfixiant, i moltes encara estan invisibilitzades”.

Marina Pifarré, activista en defensa dels drets de les dones i presidenta de l’Associació de Veïns del Camí de l’Horta, va ser l’encarregada de llegir el manifest, en el qual va denunciar que “les dones som les oblidades del sector oblidat, però volem ser escoltades perquè som imprescindibles per a la prosperitat i sostenibilitat del sector”, va proclamar.

La delegada del Govern a Lleida, Nùria Gil, va defensar que “les dones són clau per mantenir el teixit social i econòmic de l’Horta”, i, per altra banda, la regidora de Polítiques Feministes de la Paeria de Lleida, Carme Valls, va voler posar en relleu la lluita per la igualtat de les veïnes de la zona. “L’Horta representa l’empoderament de la dona en l’entorn rural”, va assegurar.Per la seua part, la primera tinenta d’alcalde i regidora d’Agenda Urbana i Espai Agrari, Begoña Iglesias, va anunciar que els pròxims Premis Horta comptaran amb una nova categoria dedicada a reconèixer el paper de les dones.