Investigació a la UdL contra plagues i cereal més resistent

El subdelegat del Govern central a Lleida, José Crespín, va visitar ahir les instal·lacions de la Fundació Centre de Recerca en Agrotecnologia, Agrotecnio, ubicades dins del campus agroalimentari, forestal i veterinari de l’ETSEA de la UdL. Durant la visita, Crespín va conèixer les investigacions que es fan, com l’edició genètica de cultius com l’arròs, panís i blat per aconseguir que siguin cultius resistents a plagues i a la sequera.