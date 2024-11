Rendiment històricament baix en l'inici de campanya de l'oli

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’inici de la campanya de producció d’oli a Lleida està marcat per un rendiment de les olives històricament baix. Les pluges de les últimes setmanes han estat molt positives a les zones de secà, on molts arbres es trobaven en una situació molt difícil, però alhora han provocat que les olives s’unflin amb aigua. Així, si un rendiment normal suposaria la conversió de cent quilos d’olives en entre 17 i 20 d’oli d’oliva, en aquests moments els índexs de rendiment amb prou feines oscil·larien entre un 10 i un 12%, en el millor dels casos. Així ho va explicar ahir el president de la Denominació d’Origen Protegida (DOP) Les Garrigues, Enric Dalmau, que va dir que mai havia vist uns índexs tan baixos.

Va apuntar que, a mesura que l’oliva vagi madurant, el rendiment s’hauria d’incrementar, però va admetre que existeix molta incertesa sobre el desenvolupament de la campanya. Tot plegat, a més, tenint en compte la tendència a la baixa dels preus a causa de la millora de la producció a Andalusia. Va recordar que si Catalunya produeix 16 milions de quilos, Andalusia en pot treure al mercat mil. Amb tot, no preveu que la caiguda de les cotitzacions sigui molt acusada.

El subdelegat del Govern espanyol, José Crespín, va visitar ahir la cooperativa de Cervià de les Garrigues que presideix Dalmau.

En aquest sentit, va considerar que el president “no ha estat encertat. No vull magnificar la repercussió que té, però la imatge, sens dubte, no ha estat l’encertada”. Tot seguit va apuntar que “tant de bo ens muntessin al sector lleidatà i català en el seu conjunt una fira per promocionar-nos a França, per exemple”. Enmig de la polèmica, Salvador Illa va assegurar ahir que “l’oli d’oliva català és el millor oli d’oliva”. Va dir que no va acudir a l’esdeveniment “a promocionar l’oli de Jaén”, sinó que va atendre una invitació de la diputació de Jaén i va lamentar que se n’hagi fet “una arma de confrontació entre territoris”.

Crítiques de la DOP Garrigues al “suport” d’Illa a Jaén

El president de la Denominació d’Origen Protegida (DOP) Les Garrigues, Enric Dalmau, va criticar ahir la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa, en una fira de promoció d’oli de Jaén a Badalona. Va destacar que és una competència directa de l’oli català i va considerar que la polèmica generada al voltant al sector local “ha de servir per reflexionar sobre això i pensar si promocionar el producte de fora suposa perdre mercat per a l’oli local”.