Setze agricultors aprenen a l'aeroport d'Alguaire a pilotar drons

“Aprendre a pilotar un dron m’ajudarà a tractar les plagues del cultiu de l’arròs. Crec que milloraré en eficiència i eficàcia per aplicar els fitosanitaris en relació amb el mètode actual amb el tractor. El rendiment del cultiu és molt millor perquè no danya la plantació ni el producte.” Santiago Jiménez, enginyer agrònom de Calasparra, Múrcia, és un dels 16 alumnes que aquests dies estan fent el primer curs de pilotatge de drons en l’agricultura que es porta a terme a l’aeroport d’Alguaire. Va assegurar que la introducció d’aquestes tecnologies en l’agricultura és un “gran avenç” i a més serveix també per portar un seguiment dels cultius i detectar si apareixen malalties. També pot facilitar la incorporació al camp de més joves.

L’instructor de vol de dron aplicador Eduard Ibáñez, de l’escola de drons Aerofor, va explicar ahir a Alguaire que el curs està destinat a agricultors o persones que volen treballar aplicant fitosanitaris amb mitjans aeris no tripulats. “Venen d’Alacant, Andalusia, Osca o Galícia i està previst que en dos anys es formin a Alguaire uns 280 alumnes”, va assenyalar en aquest sentit.

Des de l’homologació del curs el gener del 2023 ja s’han format 180 alumnes a les instal·lacions de CEI Lleida a la Caparrella. No obstant, aquest és el primer que es fa a Alguaire “perquè volem demostrar als alumnes que podem fer volar un dron i fer aplicacions agrícoles en un espai aeri controlat”.

El centre estarà ubicat a les instal·lacions de l’aeroport lleidatà els propers dos anys i és l’única empresa homologada a Catalunya per impartir aquest curs. Va afegir que el 80% dels inscrits són agricultors i, d’aquests, la meitat estan interessats a fer serveis a tercers i altres per a les seues finques. Quant al 20% restant, són alumnes “que han vist una oportunitat real de treballar amb drons en l’agricultura. La demanda va a l’alça”.

Segons Ibáñez, la utilització d’aquest tipus de drons poden assolir una rendibilitat del 400% en relació amb la maquinària terrestre i es redueix l’emissió de CO2.