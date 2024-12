Femac i Afrucat premien 3 projectes emprenedors

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les empreses Agrin’pulse, New Pasture i Feixa techxòtica van ser premiats ahir en la primera edició dels guardons Acceleradora d’Emprenedoria del Sector Agroalimentari a Catalunya, EmprenAgro.CAT, creats per Femac i Afrucat. Aquests reconeixements naixen amb l’objectiu de donar visibilitat i impulsar el talent en el sector agrari i alimentari, i aportar formació i mentories professionals. El primer premi, dotat amb 1.000 euros va ser per a Agrin’pulse, empresa emergent ubicada a Alcarràs especialitza en el desenvolupament de solucions tecnològiques avançades per a l’agricultura. El segon, de 750 euros va ser per a New Pasture, firma dedicada a processar llana per transformar-la en un fertilitzant de fàcil aplicació en agricultura. El tercer, amb una dotació de 500 euros, va ser per a Feixa techxòtica, una empresa productora de safrà.