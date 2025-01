Es disparen els danys per conills en finques agrícoles del pla de Lleida

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Desesperació, impotència i ràbia. Això és el que senten agricultors de bona part de la plana de Lleida, especialment de zones com Verdú o Preixana, quan es troben, un any més, els cultius arrasats per conills. S’han convertit en una plaga que, en lloc de disminuir, empitjora. En aquesta campanya, amb l’arribada de la pluja, els pagesos de les àrees afectades esperaven una bona collita. Tanmateix, els animals han tornat a arrasar nombroses parcel·les. Molts agricultors aquests dies han ressembrat la superfície danyada, mentre que d’altres han assegurat per primera vegada aquestes finques.

Des de la plataforma Pagesos o Conills reclamen a l’administració els mitjans necessaris per combatre la plaga. Ramon Boleda, un dels seus membres, afirma que “en bona part del pla de Lleida hi ha almenys mig miler de conills per quilòmetre quadrat, mentre que en alguns punts la xifra s’eleva a 10.000, quan la Generalitat considera que hi ha sobrepoblació a partir dels 50 exemplars”. Boleda va assegurar que “el mètode més eficaç per reduir-ne la població són les caceres nocturnes” i, de fet, personal de Forestal Catalana n’ha tornat a organitzar aquests dies. Fonts del departament d’Agricultura van corroborar que són altament efectives i que s’han ampliat a 19 les dotacions per combatre la plaga de conills. També surten a caçar els Agents Rurals i membres de les societats de caçadors, segons la conselleria.

Durant el dia gairebé no es veuen conills, perquè surten de nit. Per aquesta raó, la plataforma demana al departament d’Agricultura que subvencioni visors tèrmics per localitzar aquests animals en la foscor i que faciliti l’autorització de caceres nocturnes. L’entitat va indicar que almenys 200 persones han rebut en l’últim mig any la formació que imparteix la Generalitat per aplicar accions de control de fauna cinegètica.

La tardor passada, la plataforma es va reunir amb el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, però encara no ha rebut resposta a les seues demandes. Precisament, Ordeig es reunirà dilluns vinent a Tàrrega amb els diferents col·lectius implicats per avançar en la coordinació per reduir els danys dels conills a la plana de Lleida.