Nufri va obtenir el guardó per les seues pomes Opal i Envy. - NUFRI

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La poma Opal que Nufri produeix a Lleida i l’Envy, conreada a La Rasa (Sòria), s’han alçat aquest any amb el segell Sabor de l’Any 2025 per a Espanya, una distinció que Envy ja va obtenir el 2024. Els consumidors han donat a la poma Opal una nota de 8,94 de satisfacció general. D’altra banda, la qualifiquen amb un 9,01 quant a sabor i un 94 per cent dels consumidors manifesten que la comprarien.