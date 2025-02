App amb intel·ligència artificial per mesurar el calibre de fruita a l'arbre

El grup d’Agròtica i Agricultura de Precisió (GRAP) de la Universitat de Lleida, en col·laboració amb l’IRTA, ha creat una aplicació per a mòbils que utilitza intel·ligència artificial per mesurar el calibre de la fruita als arbres. El projecte, denominat FruitMeasureApp, compta amb finançament emmarcat en el Pla Estratègic de la PAC 2023-2027 i actualment es troba en fase de demostració (han fet proves amb pomes). Eduard Gregorio, investigador del GRAP, que treballa en aquest projecte amb Jordi Gené, de l’IRTA, va explicar que, a més de l’aplicador que utilitza xarxes neuronals, han dissenyat un suport amb un element circular per col·locar-lo al mòbil, que es pot imprimir amb una impressora 3D. Per mesurar la fruita, s’ha de posar l’element circular d’aquest suport en contacte amb la peça i fer una fotografia amb el mòbil. Aleshores, l’app n’estima la mida. L’investigador destaca que, en comparació amb el mètode manual de mesura amb un peu de rei, el mesurament amb la seua aplicació “presenta menys errors i és molt més ràpid, de manera que els fructicultors poden obtenir mesures més precises i estalviar hores de feina”.

De moment s’ha de mesurar la fruita una a una, però treballen perquè es pugui fer en grup. Va destacar que aquesta app pot ser una eina de suport en les tasques d’aclarida dels arbres fruiters i també pot servir per predir el nombre de fruites o la producció en quilos de la collita.

Control de micotoxines en fruita per a aliment infantil

Agrotecnio i el departament de Tecnologia, Enginyeria i Ciència dels Aliments de la UdL desenvolupen un protocol de control i prevenció de la presència de micotoxines provinents del fong Alternaria, que poden contaminar pomes i peres utilitzades en l’elaboració d’aliments infantils. Aquests fongs produeixen necrosi de les fulles i afecten el fruit, reduint-ne la qualitat, i poden suposar un risc per a la salut si aquesta podridura produeix i acumula micotoxines a la fruita. La seua concentració augmenta segons les condicions ambientals o els procediments utilitzats en la collita, emmagatzematge i elaboració dels productes alimentaris. Aquest projecte, liderat per Indulleida i amb el suport de Nufri, està finançat dins del Pla Estratègic de la PAC 2023-2027.