Un any de la “revolta pagesa”: es preveuen noves mobilitzacions dilluns

Desenes de tractors van col·lapsar fa un any l’A-2 al seu pas per Fondarella. - MAGDALENA ALTISENT

El Gremi de la Pagesia, que fa un any va col·lapsar el país amb talls de carreteres i autovies per reivindicar la crisi que pateixen pagesos i ramaders, inicia aquest dijous una nova ronda de mobilitzacions coincidint amb el primer aniversari de les protestes. El primer que faran és entregar un manifest al Govern per denunciar que la resposta institucional “ha estat insuficient” i donar el tret de sortida a les noves marxes. Aquest dijous, es preveu que els pagesos s’acostin amb cotxes i remolcs a Girona, Tarragona i Tortosa fins als edificis d’Agricultura o Serveis Territorials d’aquestes ciutats. El gruix de la mobilització, però, serà el pròxim dilluns 10 de febrer, quan es preveuen talls en diversos punts del país.

De fet, a les xarxes socials ja corren missatges que apunten a la represa de les mobilitzacions: ‘Tornem al carrer un any després. Capgirem el país, sembrem el futur’, diuen des d’Instagram.

En els missatges que s’estan difonent a Lleida, per exemple, es parla d’almenys tres talls a Balaguer, Alcoletge i Albatàrrec. Les instruccions per als pagesos suggereixen la voluntat d’allargar les mobilitzacions el temps que faci falta, amb la previsió que hi hagi generadors o fins i tot punts de menjar i lavabos.

El Gremi de la Pagesia fa setmanes que organitza assemblees territorials per preparar les protestes. En alguns municipis arreu de Catalunya, els rètols indicatius dels pobles han aparegut de cap per avall en una acció simbòlica de protesta.

Des del Gremi recorden que les demandes de fa un any segueixen, en molts casos, pendents. Com ja va apuntar a l’ACN el president del Gremi, Joan Regolf, molts pagesos professionals estan meditant o ja han decidit plegar. "Hi ha gent que ja fa temps que demana tornar a sortir al carrer perquè no poden aguantar més", va avisar.

En declaracions als mitjans, el secretari de Mobilitat i d'Infraestructures del Govern, Manel Nadal, demana que els possibles talls per les protestes dels pagesos siguin "ordenats i civilitzats". Nadal considera que "s'ha de trobar un equilibri" per fer compatibles els drets sindicals i ciutadà per protestar, amb el dret a la mobilitat dels conductors i dels transportistes a fer la seva feina. En aquest sentit, Nadal recorda que hi haurà uns serveis mínims i que també es pactarà amb el Departament d'Interior els talls perquè es facin "de manera ordenada".

De fet, la patronal del transport Asetrans critica que els talls que previsiblement faran els pagesos en els pròxims dies sempre afectin les carreteres i avisa que exigiran les pèrdues que pateixin a les administracions, "com a principals responsables d’autoritzar aquest tipus de mobilitzacions".

En un comunicat, asseguren que se solidaritzen al 100% amb les protestes de la pagesia, respecten el sector i entenen les seves "reclamacions", però que no estan "gens d'acord" que sempre es facin per carretera, el seu lloc de "treball". "Considerem que les reivindicacions de la pagesia no han de comportar la privació del nostre dret a treballar", afirmen.