Lleida busca negoci a Berlín, a la fira fructícola més important

El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, acompanyat per la directora gerent de Prodeca (Promotora d’Exportacions Agroalimentàries), Delia Perpiñán, va visitar ahir Fruit Logistica a Berlín, on almenys una vintena de firmes catalanes busca incrementar el seu negoci en la que és la fira més gran del sector a Europa. Onze de les companyies, com les lleidatanes Abella Fruits, Copa Fresh, Dasben, Fruites Font o Grup Català, participen en l’espai Catalunya de Prodeca. La participació agrupada respon, segons la conselleria, a l’objectiu de millorar el seu posicionament als mercats exteriors i facilitar nous contactes comercials.

També hi participen companyies amb estand propi, com és el cas de Novacoop Mediterranea, projecte que lideren ActelGrup i el Grup Cooperatiu Fruits de Ponent. Va rebre la visita d’Ordeig, una trobada amb la qual va voler mostrar el seu suport a les empreses i cooperatives lleidatanes presents a la fira, que aprofiten aquesta cita per enfortir relacions comercials i obrir nous mercats internacionals.

Catalunya, amb Lleida al capdavant, es presenta a Berlín com un dels mercats de distribució de productes frescos més importants del sud d’Europa i un exemple de producció i treball de qualitat. En els últims cinc anys el sector fructícola català ha incrementat un 20 per cent les seues exportacions en valor, mentre que en volum ha registrat un lleuger descens del 2,5 per cent.

La delegació catalana, que ahir va encapçalar Ordeig, ha previst una agenda de reunions, amb diferents associacions, entitats i empreses catalanes de fruita i hortalisses, per atendre les necessitats i abordar les preocupacions en l’àmbit de la internacionalització del sector.

D’aquesta manera, Fruit Logistica és el saló internacional monogràfic dedicat a la comercialització de fruites i hortalisses més important del sector a Europa. És punt de trobada per al conjunt d’hortofructícola i concentra tota la cadena de subministrament en un sol esdeveniment. La fira preveu superar els 66.000 assistents de l’edició del 2024 i reunirà més de 2.600 expositors de més de noranta països.