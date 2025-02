El Gremi complica la circulació al Pallars Jussà i la Cerdanya amb dos marxes lentes

Publicat per SegreAgències Verificat per Creat: Actualitzat:

Una vintena de tractors de pagesos de la Cerdanya convocats pel Gremi de la Pagesia van portar a terme ahir a la tarda una marxa lenta que es va iniciar a la boca nord del Túnel del Cadí en direcció a les poblacions de Puigcerdà i Bellver de Cerdanya, afectant les carreteres C-16, N-152 i N-260. Pagesos del Pirineu també van fer una altra marxa lenta amb una dotzena de tractors al Pallars Jussà, afectant la carretera C-13 entre les localitats de Vilamitjana i la Pobla de Segur. Des d’aquestes localitats van repetir el recorregut de tornada.

La protesta va complicar la circulació en totes les vies, que els divendres acostumen a tenir una important afluència de trànsit de conductors que es dirigeixen a destinacions de muntanya, creant en alguns moments diversos quilòmetres de cues. Amb la marxa lenta han volgut donar visibilitat al problema que pateixen, aprofitant l’activitat turística que hi ha a la zona durant els caps de setmana.

Dilluns hi ha convocats a Lleida talls de carreteres a Es Bòrdes, Soses, Alcoletge i Balaguer

Malgrat la repercussió que va tenir l’acció en el trànsit, aquesta es va minimitzar a la Cerdanya avançant la tornada dels escolars que eren a la comarca gaudint de la setmana blanca. A més, el fet que ahir fos dia festiu en diversos centres educatius de Barcelona, sumat al pronòstic de nevades, va contribuir també a una reducció de la mobilitat en aquest punt.

Aquesta acció ha estat l’avantsala de les manifestacions que el Gremi té previstes a partir de dilluns, quan hi ha convocats diversos talls de carreteres a totes les províncies catalanes. A Lleida hi ha confirmats talls a Es Bòrdes, a l’N-230 a Aran, i a l’AP-2 entre les Borges Blanques i Soses, on també es concentraran a la C-12.

A Alcoletge, els tractors preveuen ocupar la rotonda que comunica l’A-2 amb la C-13, i a Balaguer s’anuncien talls a l’altura de la C-12 amb la C-53 i a la C-13. La plataforma amenaça de convertir aquestes protestes en indefinides si no s’atenen les seues demandes.

Els agricultors i ramaders, que ja van col·lapsar Catalunya fa un any, han decidit tornar a treure els tractors al carrer després de veure com les reivindicacions que defensaven en aquelles massives protestes han quedat en “paper mullat”, malgrat les promeses de la Generalitat. Els pagesos denuncien que no hi ha hagut avenços en alguns dels temes que més problemes els generen, com l’excés de burocràcia o el control de la fauna salvatge per part de l’Administració. A més, assenyalen que des d’aleshores han sorgit altres problemes, com l’acord entre la Unió Europea i Mercosur. Des del departament d’Agricultura del Govern es mostren respectuosos amb les exigències dels pagesos, però avisen que “no resoldrem en 5 mesos tot el que no s’ha resolt en 10 anys”. Ahir una representació del Gremi es va reunir amb el Salvador Illa en el marc de la visita a la Vall de Boí (més informació a la pàgina 4).

Fins a 13 talls de carreteres previstos per a dilluns

El Gremi de la Pagesia Catalana ha convocat fins a 13 talls en carreteres catalanes per a la jornada de protestes de dilluns, davant de la qual cosa la Generalitat ha activat la prealerta del Pla de Protecció Civil de Catalunya (Procicat). L’alerta està activada aquest cap de setmana i fins dimarts, malgrat que el Gremi amenaça que aquesta acció pugui ser indefinida.