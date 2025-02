Illa anuncia un paquet de mesures per simplificar tràmits per al sector agrari

Publicat per Verificat per Creat: Actualitzat:

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest diumenge que el Govern impulsarà aquesta propera setmana un paquet de mesures per a la simplificació de tràmits administratius del sector agrari, amb més de 20 mesures.

L’anunci ho ha fet en una intervenció en el XIV Congrés Nacional d’Unió de Pagesos a Mollerussa: "Són el primer pas, no és el final de res, són un primer pas per intentar no només no posar traves, sinó per acompanyar i fer les coses fàcils a tot el sector", ha expressat.

El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, serà l’encarregat de portar el paquet de 20 mesures aquest dimarts vinent a la reunió del Consell Executiu, que inclouen, entre d’altres, eliminar l’obligació de mantenir un llibre de gestió de fertilitzants entre agricultors que s’acullin al Quadern Integrat d’Explotació.

Altres decisions que contempla el paquet de simplificació són suprimir la taxa del certificat sanitari de moviment del bestiar en situació de malaltia, o crear una nova categoria d’explotació agrària de caràcter familiar per facilitar la seua gestió.

Davant de nombrosos membres de Unió de Pagesos, Illa ha reconegut el treball del sindicat agrari per defensar durant cinc dècades les demandes del sector, però fer-ho, remarca, fent proposades a tota hora per solucionar problemes.

"Indignar-se és relativament senzill, però de vegades és bastant estèril. Hi ha gent que s’indigna, però no passen d’aquí. Resignar-se és pitjor encara, perquè no hi ha res a fer. El que és més difícil és comprometre’s amb una organització per tirar endavant les coses amb dificultats", ha assegurat.

Davant dels canvis a nivell global, Illa ha defensat per a Catalunya una economia que compagini sectors tecnològics capdavanters i l’agricultura, i ha destacat que desenvolupar activitats agràries en terrenys serveix alhora per cuidar el medi ambient.

Amb això, ha dit que el Govern treballarà per reduir regulacions a nivell europeu, desenvolupar mesures com les "clàusules espill" perquè el producte català competeixi en igualtat de condicions amb altres mercats, i abordar reptes com el relleu generacional o la sequera.

Per a Illa, el Govern té la funció d’intentar governar per a tothom, alhora que el sindicalisme agrari ha de mantenir el seu to propositiu al costat del reivindicatiu: "Us escoltarem, treballarem i donarem les nostres raons i explicacions de per què prenem aquestes decisions", ha conclòs.