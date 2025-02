JARC carrega contra l'acord del Govern amb el Gremi de la Pagesia: "Les mesures són fum"

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) ha carregat contra l'acord signat entre el Govern i el Gremi de la Pagesia que va permetre desconvocar a darrera hora els talls de carretera previstos per aquest dilluns. El president de JARC, Joan Carles Massot, ha afirmat aquest dimarts que les mesures plantejades són "fum", "insuficients" i no afavoreixen el relleu generacional ni els agricultors professionals. A més, ha denunciat que el pacte suposa "una falta de respecte i sensibilitat cap a les institucions representatives elegides en les eleccions al camp". L'organització convocarà un Consell Nacional de cara a la setmana vinent per valorar la petició de dimissió del conseller d'Agricultura i determinar possibles accions de protesta.

Massot ha assenyalat que alguns dels acords portaven aprovats "més de 15 anys" i que altres estaven "pràcticament tancats" a les reunions de les taules agràries. Segons JARC, el Govern ha obert "una barra lliure institucional a canvi de res" i el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, estaria "intentant provocar un trencament de la part que legítimament representa el sector, tal com està passant a Madrid".

El president de JARC ha comparat la situació amb la signatura d'un acord entre el Govern i un partit polític no representatiu al Parlament. "No és democràtic per a res. Què farem ara? Un doble discurs? Dobles acords?", s'ha preguntat. Alhora, Massot ha afirmat que "el Govern ha obert la caixa dels trons perquè si algú anuncia que es mobilitza sembla que se signen acords i es resol tot", i ha insistit que la seva opció "és la negociació dia a dia a les taules, on som representatius".

"Els grans oblidats són els professionals i els joves"

L'organització agrària ha reiterat que no va donar suport a les mobilitzacions convocades pel Gremi de la Pagesia perquè "no era el moment de sortir al carrer, sinó de tancar les negociacions amb el Govern", i que no hauria signat el paquet de mesures. Adreçant-se al conseller, el president de JARC l'ha advertit que "amb aquesta escenificació s'ha oblidat dels agricultors professionals i joves".

Massot ha qualificat de "contra sentit" la mesura que inclou una bonificació del 95% de l’impost de successions, transmissions i actes jurídics documentats (AJD), que ha afirmat que es presenta com una millora, però que ja s'està aplicant a les explotacions agràries prioritàries des de fa 25 anys, ha afirmat. "Avui un jove té un 100% de deducció en l'impost patrimonial i ara es redueix al 95%", ha denunciat.

L'entitat recorda que les explotacions agràries prioritàries ja gaudeixen d'un descompte per successions del 95%, del 70 al 100% per transmissions, i pels AJD, on no tenen bonificació, un agricultor que paga arrendaments de fins a 10.000 euros anuals aquesta proposta li suposaria una rebaixa de 50 euros anuals en taxes.

Pel que fa a la simplificació burocràtica, Massot ha afirmat que la mesura "grinyola" quan parla de crear "un nou model d'agricultura familiar". Així, ha opinat que això pretén "immunitzar una part del sector" perquè no hagi de donar "comptes burocràtics" i equiparar-lo a un model "professional i competitiu", cosa que rebutgen.

A més, l'organització creu que les mesures per controlar la fauna cinegètica es limiten al problema generat per la sobre població de conills de bosc i deixen de banda els danys causats pels senglars, cabirols, tudons o coloms, entre d'altres. Massot també ha exposat que, respecte a la lluita contra el conill, s'introdueix una possible compensació dels danys sense concretar la partida econòmica que s'hi destinarà en un context de pressupost prorrogat.

Consell Nacional la setmana que ve

Davant el seu malestar, l'organització ha anunciat que la setmana que ve reunirà el Consell Nacional, format pels màxims representants sectorials i territorials, per valorar la sol·licitud de dimissió del conseller i plantejar possibles actuacions de protesta si no es concreten mesures clares de suport pels agricultors professionals i els joves. La cita, pendent de data, podria celebrar-se a Lleida o a Barcelona, segons els responsables de l'entitat.