Brussel·les promet “reforçar” el control de les importacions procedents del Mercosur

La Unió Europea assegura que hi haurà un “control rigorós de les importacions” agràries i promet que “reforçarà” la vigilància del bestiar davant les queixes del sector per l’acord de lliure comerç amb Mercosur. És una de les principals mesures contemplades en la nova estratègia per al sector agroalimentari de la Comissió Europea presentada ahir.

Brussel·les també “prendrà mesures” per “garantir més coherència” entre els estàndards sobre pesticides i benestar animal que s’exigeixen a la UE i els productes importats, però no descarta impulsar canvis en la regulació.

D’altra banda, revisarà la directiva sobre pràctiques comercials injustes perquè els agricultors no hagin de vendre per sota del preu de cost.

En referència a les polítiques climàtiques i de seguretat sanitària, l’executiu d’Ursula von der Leyen posarà el fre a noves prohibicions de pesticides “si no existeixen alternatives viables en un temps raonable” i “agilitzarà” l’accés als biopesticides. També crearà un sistema voluntari per “ajudar els agricultors” a aplicar mesures de sostenibilitat i rendiment a les seues granges.

En línia amb el que va avançar la setmana passada, l’Executiu comunitari proposarà un paquet per “simplificar” la legislació europea sobre agricultura amb l’objectiu de reduir la burocràcia i facilitar l’ajuda als agricultors.

La proposta relativa a la política agrària comuna (PAC) arribarà en el segon trimestre del 2025 i se centrarà a “facilitar” a les petites i mitjanes explotacions l’accés a ajuts i “potenciar” la seua capacitat per competir al mercat.

També aquest any presentarà “un paquet transversal de simplificació legislativa” relativa al sector agroalimentari “d’àmbits polítics diferents a la PAC”.

Rècord d’exportacions agroalimentàries catalanes

El sector agroalimentari català va assolir un “rècord històric” en les exportacions, amb un valor total de 15.727 milions el 2024, fet que representa un 2,61% més que durant l’any anterior, segons un informe presentat ahir per la Generalitat. “Això encara té més mèrit si veiem com les exportacions del conjunt de l’economia catalana han disminuït”, segons va valorar el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, juntament amb la directora gerent de Prodeca, Dèlia Perpiñà. Ordeig també es va referir a la possible imposició d’aranzels per part dels EUA i va dir que la Generalitat té a punt “plans de contingència”.

D’altra banda, representants de JARC van exigir compromisos clars en defensa d’un model d’agricultura jove i professional al conseller.

Trump apujarà a l’abril les taxes a automòbils i semiconductors

Donald Trump anunciarà a començaments d’abril aranzels a les importacions d’automòbils i semiconductors, així com a productes farmacèutics al voltant d’un 25%, unes taxes que preveu augmentar d’aquí a un any des de la seua entrada en vigor. Trump va especificar que els automòbils que entrin als EUA estaran gravats “al voltant del 25%” mentre que els aranzels dels semiconductors i els productes farmacèutics seran d’“un 25% o més, i pujaran més en el transcurs d’un any”.