El canal d'Aragó i Catalunya inicia la campanya de reg amb "l'esperança" de deixar enrere la sequera

El canal Catalunya-Aragó al seu pas per Seròs en una imatge d'arxiu.ACN

El canal d'Aragó i Catalunya va començar aquest dimarts la campanya de reg, que arriba amb bones perspectives per part dels regants per les reserves "bastant generoses" als embassaments després de tres anys marcats per la sequera. El president dels regants, José Luis Pérez, ha dit que el reg comença amb "l'esperança de tancar el cicle sec dels darrers anys i obrir un cicle humit que ompli els embassaments". La campanya ha arrencat amb els abastiments als pantans de Barasona i Sant Salvador, al sistema de l'Éssera, i més tard s'hi afegiran els de la conca la Noguera Ribagorçana. El canal abasteix unes 110.000 hectàrees, de les quals el 60% són a l'Aragó i el 40% restant, a Catalunya.

Pel que fa a la demanda inicial, el president de la comunitat de regants, José Luis Pérez, ha explicat que ja han demanat poder regar productors de cereals i que, en breu, també s'hi sumaran els agricultors que tenen fruiters per disposar d'aigua en cas d'haver d'utilitzar els sistemes anti gelada si els termòmetres baixen dels zero graus durant la floració dels arbres.

Com és habitual, l'abastiment inicial es fa a través dels embassaments de Barasona i Sant Salvador, al sistema del riu Éssera, que actualment es troben al 86% de la seva capacitat conjunta amb 192 hectòmetres cúbics d'aigua, un percentatge lleugerament per sota en comparació amb ara fa un any. Posteriorment, s'hi sumarà la conca de la Noguera Ribagorçana, que actualment es troba al 62% de la seva capacitat amb 711 hectòmetres cúbics, una xifra que millora respecte a l'any passat quan els diferents embassaments de la conca estaven al 37%.

Crida a modernitzar el canal

El canal d'Aragó i Catalunya va començar a regar les primeres finques fa més de 110 anys. Des de llavors, s'hi ha fet diversos projectes de manteniment, però Pérez ha fet una crida a l'administració perquè mantingui i modernitzi aquest canal. Això, davant el risc, ha dit, de possibles trencaments com un que hi va haver a l'hivern i que es va solucionar sense incidències importants perquè el canal estava buit.

Una ruptura durant la campanya de reg, però, ha avisat que podria tenir conseqüències "catastròfiques". Sobretot, en cas que afectessin la capçalera del canal, a la zona d'Osca, ja que deixaria sense aigua bona part de la infraestructura.

Canal d'Aragó i Catalunya

La zona regable del canal d'Aragó i Catalunya està situada entre la província d'Osca i la demarcació de Lleida. Inclou 132 comunitats de regants amb una concessió de 104.850 hectàrees. En poden regar 11.088 explotacions agràries i també ramaderes, però de l'aigua també se'n beneficien 115 usos industrials, 132 establiments de serveis, i 212.000 habitants.

El canal d'Aragó i Catalunya és l'encarregat d'encetar la campanya de reg a Ponent. A partir de dilluns vinent, dia 10 de març, també iniciaran la campanya els canals d'Urgell i Segarra-Garrigues, els quals preveuen una campanya tranquil·la i amb reserves d'aigua suficients.