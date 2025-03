Productors de fruita volen 32 milions per a inversions

La floració, com aquesta estampa de la Granja d’Escarp, és tot un espectacle aquests dies. - JAVI ENJUANES

Un total de 62 organitzacions de productors de fruites i hortalisses catalans, fonamentalment de Lleida, han sol·licitat ajuts per valor de 32,68 milions d’euros per poder portar endavant els seus programes d’inversió. Són sol·licituds que el ministeri d’Agricultura ha traslladat a la Comissió Europea.

En el conjunt de l’Estat són un total de 419 organitzacions que aspiren a 391,47 milions, capitanejats per Andalusia amb 99 organitzacions i més de 166 milions. Les organitzacions de productors que constitueixin un fons operatiu tenen la possibilitat d’accedir a ajuts per portar endavant diverses accions en el marc dels seus programes operatius plurianuals.

Entre aquestes accions s’inclouen millores de les infraestructures productives, de la comercialització, de la qualitat i el medi ambient, a la investigació i producció experimental i formació i assessorament, així com a la prevenció de crisi i gestió del risc, explica el ministeri.

Les organitzacions de productors es poden beneficiar d’una ajuda financera de la Unió Europea en règim de cofinançament del 50% del cost de les despeses efectuades (ampliable al 60, 80 per cent o fins i tot al 100% en determinats casos). Aquesta ajuda té un límit general del 4,1 per cent del valor de la producció comercialitzada de cada entitat. La xifra es pot elevar anualment en 0,5 punts per a les intervencions que contribueixin a objectius concrets.