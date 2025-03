Ampliats a 120 dies els contractes temporals en l’agroalimentació

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El Congrés dels Diputats va aprovar ahir ampliar de 90 a 120 dies anuals la durada dels contractes temporals per als treballadors del sector agroalimentari, com fa anys que reclamaven les patronals, associacions i organitzacions agràries perquè els empresaris del camp i les centrals de fruita puguin donar resposta als repunts de feina durant les campanyes agrícoles. La modificació es va materialitzar en el ple de la Cambra Baixa, que va donar llum verda a una esmena introduïda al Senat a la llei de desaprofitament alimentari (més informació a la pàgina 27) per modificar la llei de l’Estatut dels Treballadors. L’esmena recull les demandes plantejades per organitzacions i associacions agràries com Asaja i Afrucat des de l’aprovació de la reforma laboral, que havia deixat en una situació crítica el sector en matèria de contractació temporal. Segons l’última reforma laboral, els contractes temporals es limiten a circumstàncies de la producció (fins a 6 mesos, ampliables a uns altres sis) o per cobrir una excedència, mentre que, per a situacions previsibles i de durada reduïda i delimitada, poden utilitzar-se fins a un total de 90 dies, mai de manera continuada. Ara el límit anual de 120 jornades no contínues es podrà aplicar al sector agrícola, ramader i forestal, i en la indústria associada a aquests, i per a la cobertura d’una o diverses campanyes de curta durada. Segons va afirmar el president d’Asaja Lleida, Pere Roqué, aquesta ampliació és una “molt bona notícia perquè beneficiarà un 70% de les explotacions de Lleida”. Per a Manel Simon, director general d’Afrucat, que va assistir a la sessió de la Cambra Baixa, “el sector agroalimentari no en tenia prou amb el màxim de 90 dies que preveia la llei i necessitàvem aquesta reforma per atendre millor els pics de les campanyes agrícoles”.

La llei també incorpora millores en matèria energètica. Permetrà a titulars d’explotacions agràries, siguin autònoms o empreses, incloses les cooperatives i les comunitats de regants, disposar de dos potències diferents al llarg de 12 mesos, en funció de la necessitat de subministrament per a l’activitat, amb la mera comunicació per mitjans telemàtics, la qual cosa reduirà la càrrega burocràtica.

Per una altra banda, Unió de Pagesos va celebrar que en la llei quedés també reconeguda formalment la representativitat formal d’Unió d’Unions als òrgans consultius de l’Estat.