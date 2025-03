Pollastres i gallines ponedores d’autoconsum a Catalunya: així cal registrar-los per evitar multes

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

A Catalunya, la tinença de gallines ponedores i pollastres per a autoconsum familiar està subjecta a una reglamentació específica que obliga als propietaris a registrar les seves aus al Registre d'Explotacions Ramaderes (REGA). Segons estableix el Decret 40/2014 de 25 de març, qualsevol particular que tingui fins a 30 gallines ponedores o 50 pollastres destinats exclusivament al consum familiar ha de complir amb aquest tràmit administratiu per evitar possibles sancions.

La normativa catalana, pionera a l'Estat en aquest àmbit, regula des de fa gairebé una dècada les condicions per a la tinença d'un nombre reduït d'aus de corral per part de particulars. Cal destacar que els productes obtinguts d'aquestes explotacions, tant la carn com els ous, només poden destinar-se al consum en l'àmbit familiar, quedant prohibida qualsevol comercialització a tercers.

Com fer el registre correctament

El procés d'inscripció al REGA es pot realitzar de dues maneres: mitjançant el Sistema de Gestió Telemàtica Ramadera (GTR) o presencialment a l'oficina comarcal corresponent. A diferència d'altres activitats ramaderes, l'autoconsum avícola només requereix una simple comunicació, ja que no es considera una activitat ramadera comercial.

És important remarcar que abans d'iniciar aquest tràmit, cal disposar del permís municipal corresponent. Actualment, Catalunya ja compta amb 4.812 explotacions registrades amb presència de gallines o pollastres d'autoconsum, de les quals 3.467 tenen gallines ponedores i 1.342 disposen de pollastres de carn.

Mesures de bioseguretat essencials

Les explotacions avícoles d'autoconsum han d'implementar mesures de bioseguretat per evitar la propagació de malalties, especialment la influença aviària. Entre les més importants destaquen:

Protegir les aus del contacte amb exemplars salvatges

Impedir l'accés d'aus salvatges a l'aigua i al menjar de les aus d'autoconsum

Evitar l'ús d'aigua procedent de fonts exteriors com rius o basses

Netejar i desinfectar regularment les instal·lacions

Mantenir una gestió adequada de la gallinassa i les baixes

Què passa si no es compleix la normativa?

L'incompliment d'aquests requisits o la manca d'inscripció pot comportar sancions econòmiques que oscil·len entre els 600 i els 3.000 euros, segons estableix la Llei estatal 8/2003 de Sanitat animal. Tot i això, a Catalunya s'aplica un protocol intern que prioritza l'advertiment previ abans d'imposar sancions, especialment en casos d'autoconsum que no suposen un risc per a la seguretat alimentària.

Quan es detecta un incompliment, les autoritats emetran primer un avís i concediran un termini raonable per regularitzar la situació. Aquest enfocament preventiu pretén fomentar el compliment normatiu sense recórrer immediatament a mesures punitives.