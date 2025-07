La Granja Maldà rep el Premi Excel·lència FIGAN 2025 per innovació avícola

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La Granja Maldà, ubicada al municipi lleidatà de Maldà i integrada al Grup Vall Companys a través de la seva filial Pondex, ha estat guardonada amb el Premi Excel·lència FIGAN 2025. El lliurament del reconeixement es va celebrar ahir en el marc de la Fira Internacional per a la Producció Animal (FIGAN), que se celebra a Saragossa des de dimarts i fins al 28 de març.

L'explotació avícola ha rebut aquesta distinció gràcies al seu enfocament integral que combina l'ús de tecnologia puntera, l'aposta per l'eficiència energètica i un ferm compromís amb el benestar dels animals. Aquests elements han permès a la granja establir nous estàndards de qualitat dins el sector avícola català i estatal.

Durant l'acte de lliurament, Gaspar Sánchez, propietari ramader integrat al grup, va expressar el seu agraïment: "Vull donar les gràcies a la meva família i a tot el meu entorn pel seu suport constant, així com a les persones que han estat al meu costat en aquest camí, tant de Pondex com del Grup Vall Companys". Sánchez també va afegir que "aquest reconeixement és un estímul per a continuar avançant i millorant cada dia".

Tecnologia i sostenibilitat com a pilars fonamentals

Construïda l'any 2022, la Granja Maldà destaca pel seu caràcter innovador i el seu compromís amb l'excel·lència en la cria de pollastre broiler. La instal·lació compta amb un sistema completament automatitzat que permet controlar mitjançant ordinador aspectes clau com la ventilació, la calefacció i altres paràmetres essencials per al desenvolupament dels animals.

Un dels trets diferencials d'aquesta explotació és la seva eficiència energètica, ja que genera més del 60% de l'electricitat que consumeix a través de plaques solars fotovoltaiques, reduint significativament la seva petjada ambiental i apostant per un model de producció més sostenible.

Mesures avançades de bioseguretat i benestar animal

La bioseguretat constitueix una de les prioritats de la granja, que disposa de mesures específiques com un arc de desinfecció per a vehicles, malles protectores contra ocells i zones clarament diferenciades per a la gestió d'aliments i residus, minimitzant així els riscos sanitaris.

Pel que fa al benestar animal, la granja implementa pràctiques innovadores com plataformes elevades per al descans de les aus, accés a llum natural i avançats sistemes de monitoratge ambiental que garanteixen unes condicions òptimes de cria. A més, disposa d'un sistema d'alarma via satèl·lit i un grup electrogen automàtic que asseguren el control constant i la seguretat de totes les operacions.

La Granja Maldà preveu incrementar la seva capacitat productiva amb 105.000 pollastres d'engreix addicionals, que se sumaran als 175.000 que allotja actualment, consolidant-se com una de les explotacions avícoles de referència a Catalunya.