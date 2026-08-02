INFRAESTRUCTURES
El tancament d’un carril a l’AP-2 de Lleida a Tarragona causa llargues cues
En direcció a les platges, al col·locar cons que barren el pas per Montblanc. Sobretot els caps de setmana, ponts i dies festius, a l’augmentar el trànsit
El tancament d’un carril a l’AP-2 a Montblanc venint de Lleida causa cues quilomètriques des de fa dies, principalment els caps de setmana, ponts i festius, quan centenars de vehicles es dirigeixen des d’Aragó i Lleida a les platges de la Costa Daurada de Tarragona. Segons l’alcalde de Montblanc, Marc Vinya, es tracta d’una mesura adoptada per l’Estat, que ha instal·lat cons per evitar que es desviïn des de l’autopista per la localitat per agafar l’A-27 pel túnel del coll de Lilla. Segons el primer edil, fa dies que es registren aquestes retencions per evitar que la localitat es col·lapsi. “En dies puntuals el centre és un caos, per la qual cosa s’ha optat per tancar aquest accés principal a la localitat.”
En aquest sentit, Vinya va indicar que la situació es resoldrà quan es construeixi la rotonda que enllaci l’AP-2 amb l’A-27, una gran glorieta multidereccional que racionalitzarà l’accés de cotxes i camions cap a les platges per l’autovia i també a la C-14 cap a Reus, a banda de la variant que tindrà uns cinc quilòmetres, ambdós encara en fase inicial.
Aquesta situació ha motivat les queixes dels usuaris per les contínues cues que han de patir, com va ser el cas de divendres passat, quan van arribar a comptabilitzar-se 5 quilòmetres de retenció.
Segons l’alcalde de Montblanc, tot fa indicar que aquesta situació continuarà en els propers mesos d’estiu. “L’obertura del túnel del coll de Lilla ha fet que augmenti el trànsit per aquest nou tram de l’autovia”. Els conductors opten per l’autopista per evitar circular per la carretera N-240 però després prefereixen desviar-se pel túnel, va indicar Vinya.
D’altra banda, el ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible va començar a mitjans del mes de juliol passat les obres de rehabilitació del ferm de la carretera N-240 al seu pas per Montblanc. Els treballs s’han executat per fases i es van prolongar fins a finals de mes, segons les previsions inicials. A mitjans d’aquell mes, un accident de trànsit va atrapar desenes de cotxes a l’N-240 entre Lleida i Tarragona també a l’altura de Montblanc.