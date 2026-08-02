El franctirador aranès que va tornar d’Ucraïna i va morir en la Val d’Aran
También Joan Estévez, àlies Espinosa, va quedar unit per sempre a aquella promoció de combatents sortits de la fàbrica de mercenaris de Binéfar. L’instructor de GOA va sobreviure a diverses campanyes als fronts de guerra d’Ucraïna i va tornar viu a Aran, d’on era natural. Esclar que no va tornar del tot. Tenia quaranta anys i portava a sobre el pes d’una guerra que havia acabat convertint-se en la seua única manera de sentir-se útil. Va ser el protagonista del documental Mercenari, estrenat per Movistar Plus+ l’abril de 2025, on va relatar la seua experiència com a franctirador i la seua difícil tornada a la vida civil, i en el qual deixava entreveure el dolor dels seus conflictes. El 13 de febrer de 2026, Joan es va desplomar a la casa de la seua mare, a Gessa, i va morir als seus braços. El seu cor es va aturar per sempre. No va caure en una trinxera del Donbás, sinó sota les muntanyes de la seua terra estimada. Al seu enterrament, celebrat a Vilac, el poble del seu pare, van acudir més de 300 persones, que literalment van sepultar la seua tomba sota una muntanya de corones i de rams.