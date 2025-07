Tractorada a Lleida per exigir l’ajuda a la pera per mala floració

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

“Estem a les portes de la campanya i molts productors de pera no poden afrontar els costos amb tres anys ruïnosos a l’esquena. El 2022 va ser per les gelades, el 2023 per la sequera i l’any passat per la pèssima floració i l’enfonsament de la collita.” Amb aquestes frases resumia ahir Jaume Gardeñes, responsable de sectors vegetals d’Unió de Pagesos, els motius que els han portat a convocar una tractorada dilluns al matí a les portes de la delegació de la conselleria d’Agricultura amb Revolta Pagesa i Asaja.

La conselleria havia anunciat que articularia ajuts per als agricultors, però a l’hora de concretar-les s’han posat de manifest valoracions diametralment oposades entre productors i Administració.

Segons el dirigent sindical, la Generalitat només està disposada a compensar els productors de pera conferència, en la qual sí que admet caigudes de collita superiors al 50 per cent. Tanmateix, en altres varietats, considera que se situen entorn del 30 per cent, amb la qual cosa en el conjunt de l’espècie (les peres en general) quedarien en un 38 per cent.

Al seu torn, Unió de Pagesos assegura que la valoració feta des de l’Administració catalana es basa en càlculs que prenen com a referència productivitats per hectàrea molt per sota de les reals i, per tant, les xifres de caiguda de collita també estan desfasades respecte a la realitat, va explicar Gardeñes.

Segons les dades d’Unió de Pagesos, les pèrdues de producció del sector de tota la pera se situa en un 48 per cent respecte als últims cinc anys. Aquesta caiguda representa uns números vermells de 7.200 euros per hectàrea i la proposta del departament “deixa fora varietats i territoris. Exigim 2.000 euros per hectàrea d’ajuda per a tots els professionals que hagin tingut plantacions de peres en la seua explotació. I no oblidem que els costos de les finques han augmentat”, va afirmar Gardeñes. També va advertir que aquells pagesos que no tenen les finques diversificades i tenen monocultiu de pera es troben en una situació límit, sense capacitat econòmica per afrontar els costos de la campanya que està en marxa.

La tractorada està previst que es desenvolupi dilluns entre les 10 i les 12 a les portes dels serveis centrals d’Agricultura a Lleida. Serà hores abans que a les 15 hores tingui lloc una reunió de la Taula Agrària a Barcelona.