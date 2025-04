El Govern promet als pagesos i ramaders més facilitat per denunciar robatoris

Publicat per redacció Creat: Actualitzat:

El Govern intensificarà les tasques de control i prevenció per minimitzar els robatoris a les explotacions agrícoles i ramaderes. El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el Departament d’Interior i Seguretat Pública han iniciat un treball conjunt amb les organitzacions agràries per tal d’abordar aquesta problemàtica. Durant una reunió, on van participar la secretària del Departament d’Agricultura, Cristina Massot, i el secretari d’Interior, Tomás Carrión, amb representants del cos dels Mossos d’Esquadra i dels Agents Rurals, el Govern s’ha compromès amb el sector a implementar mesures concretes com intensificar els controls de moviments de bestiar no autoritzat a les carreteres.

A més, ambdós secretaris van coincidir en la voluntat de desplegar un model d’acompanyament de proximitat per als responsables de les explotacions afectades que els ajudi i faciliti els tràmits per fer efectiva la denúncia en cas de robatori. En concret, es van comprometre a estudiar la simplificació del tràmit de denúncia i, en aquesta línia, ajudar el responsable de l’explotació afectada a detectar tot el que pot denunciar.

El Govern considera que és clau aquesta tasca de coordinació i entesa entre els diferents departaments per abordar aquesta problemàtica que afecta el sector primari de forma directa. El balanç d’aquesta primera jornada de treball s’ha valorat positivament, amb la voluntat de seguir fent feina per evitar que els productes robats acabin al mercat.

Les organitzacions agràries que van estar presents a la reunió, que va tenir lloc als Serveis Centrals del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, van ser UP, JARC, FCAC, ASAJA, Gremi de la Pagesia, FCOC i confraries.