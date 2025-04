La producció porcina guanya 34 euros per porc l’últim any

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El sector de la producció porcina continua vivint un moment de bons resultats, malgrat que com totes les activitats econòmiques i en especial les exportadores, es troba a l’expectativa de les repercussions que pot tenir als mercats la guerra aranzelària declarada pel president nord-americà, Donald Trump. L’últim informe del sector publicat per la conselleria d’Agricultura situa el marge del sector en els últims dotze mesos en els 34 cèntims d’euro per quilo viu. Tenint en compte una mitjana de cent quilos per animal que va a l’escorxador, són 34 euros per animal sacrificat. La tendència és lleugerament baixista, des dels 37 euros interanuals del mes d’abril de l’any passat o els 35 del febrer.

L’estudi explica que és a causa d’una combinació de costos i preus de venda nets en els últims mesos amb una lleugera tendència a la baixa. Per exemple, l’abril de l’any passat, el preu se situava en 1,80 euros el quilo, davant la mitjana dels 1,69 de març. Pel que fa als costos, han passat en les mateixes dates d’1,43 a 1,34 euros. La gran reducció en el cas dels costos arriba de la mà del pinso, amb una baixada de l’11%.

Pel que fa al comportament exclusivament del mes de març, el preu de venda repunta 11 cèntims per quilo, al passar d’1,55 al febrer als citats 1,66. El mes passat, tanmateix, els costos van repuntar d’1,36 a 1,38 euros. Per això el marge o benefici al mes és de 28 euros per animal.

L’informe del departament que dirigeix Òscar Ordeig reflecteix també la importància de les exportacions, que se situen entre el 65% i el 68% mensuals en el període comprès entre els mesos d’agost i desembre de l’any passat. En plena guerra comercial, els operadors esperen que s’aclareixi la situació per poder valorar els seus efectes. La cada vegada més enverinada relació entre els EUA i la Xina podria donar com a resultat que el gegant asiàtic miri més cap a Europa i Espanya per poder proveir el seu mercat. En aquests moment sol·licita més subproductes de porcí que la mateixa carn o peces nobles. Però la mateixa guerra comercial pot fer que siguin més països els que mirin a la Xina en aquest context.

Un altre dels temes que afecta el sector són els aranzels a matèries primeres. En principi, la UE no preveu incrementar-los a la soja americana almenys fins al mes de desembre (més informació a la pàgina 24).