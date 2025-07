Lleida analitza els avantatges de la intel·ligència artificial en ramaderia

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

NutriForum, el congrés de referència entre la indústria de la nutrició i alimentació animal de l’Estat, va arrancar ahir la primera de les seues dos edicions d’aquest any a la Llotja de Lleida amb les novetats de les estratègies nutricionals i la gestió de dades en producció animal a través de la intel·ligència artificial (IA) com a plats forts.

Així, la primera jornada d’ahir la va obrir Edgar Oviedo-Rondón, professor de la Universitat Estatal de Carolina del Nord (EUA), que va detallar els avantatges del monitoratge a les explotacions ramaderes de la nutrició animal a través de la intel·ligència artificial en el control de la segregació dels ingredients alimentaris, de l’estudi de la humitat o de la mateixa temperatura.

Pel seu costat, Ewa Sujka, consultora tècnica en salut nutricional de la farmacèutica Elanco, va enumerar alguns estudis sobre la velocitat de reacció dels enzims en la nutrició animal.

D’altra banda, en la primera sessió les jornades es van dividir en tres sales especialitzades en paral·lel dirigides a la nutrició avícola, porcina i de boví. Els diferents ponents es van endinsar en les diferents estratègies nutricionals a les granges, la salut animal i la gestió de les noves tecnologies associades al sector, en especial de la intel·ligència artificial.

En la sessió d’avui i última de l’edició d’aquest any de NutriForum, els experts tenen previst tractar sobre el mercat de les matèries primeres en una taula redona.

Així mateix, a les diferents sales es tractarà dels beneficis de la microencapsulació com a solució en la nutrició d’animals monogàstrics, l’optimització de les dietes i la qualitat de la carn dels remugants, així com rendibilitzar les explotacions a través del maneig i la nutrició, entre altres assumptes.

Pel que al tancament de l’edició d’aquest any 2025, l’organització de NutriForum té previst publicar, d’altra banda, el nom dels guanyadors del concurs Joves talents.

La nutrició animal és un sector clau a Lleida, tant com a productor de pinsos com quant al consumidor per la seua ramaderia. En aquest sentit, el sector espanyol produeix anualment més de trenta-set milions de tones i és l’alimentació de porcí, amb més de divuit milions, la que genera i consumeix un volum més gran. El segueix el boví, amb prop de vuit milions, i l’avicultura, en aquest cas amb més de 7.