Un de cada tres contractes a la fruita de Lleida, a persones arribades de fora

Un de cada tres contractes que genera la campanya de la fruita es cobreix amb personal que arriba a les finques de Lleida des d’altres zones de l’Estat o bé altres països. La conselleria d’Agricultura va anunciar ahir un allotjament amb 40 places, així com una oficina dels Mossos a Aitona i que els ARRO intensificaran els patrullatges.

El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va presentar ahir algunes de les claus de la campanya de la fruita a Lleida, sobre la qual va dir que la Generalitat treballa des del mes d’octubre de l’any passat. Enguany, amb una producció que de moment es presenta bona si no es registren situacions meteorològiques adverses com la pedra, calcula que es poden generar fins a 160.000 contractes, dels quals entre 50.000 i 60.000 es firmaran amb treballadors temporers arribats a Lleida per a la campanya o bé des d’altres províncies de l’Estat o altres països. La majoria, va dir, ho faran amb contracte i amb allotjament. Però el departament vol, va dir Ordeig, “anticipar-nos” als problemes i, entre altres punts, va anunciar un allotjament que estarà en marxa al Segrià el mes de maig amb 40 places. Malgrat que no en va voler revelar la ubicació, fonts properes a l’operació van explicar que tot apunta que serà a Seròs. Es tracta d’evitar que es repeteixin “imatges com les d’anys anteriors”. L’alberg funcionarà al maig i al setembre, abans i després del dispositiu previst per la Paeria a la Fira de Lleida. Ordeig vol evitar “imatges que no són les que una societat moderna es pot permetre”, amb referència a assentaments il·legals. Perquè tot funcioni tan bé com sigui possible, va anunciar més controls laborals d’Interior “perquè tothom faci el que hem acordat que hem de fer”. Va anunciar una reunió amb els agents de la campanya el dia 25 i comissions de seguiment cada 15 dies.

Va destacar la convocatòria dels ajuts per a les inversions destinades a l’allotjament temporal de temporers, amb 1,4 milions. Amplia les opcions més enllà de les inversions en infraestructures, incloent com a despeses subvencionables el lloguer d’habitacions i les estades en allotjaments turístics i en cases de colònies. Els ajuts poden cobrir fins al 50% de la inversió, amb un màxim de 300.000 euros per projecte i de 150.000 euros per beneficiari, i van destinats a explotacions agràries, cooperatives, organitzacions de productors i societats agràries de transformació, entre altres.

Així mateix, la Generalitat s’ha anticipat a la campanya agrària a Lleida amb la incorporació de 77 dinamitzadors a través del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) per tal de garantir l’atenció i l’assessorament dels temporers que arriben a Lleida. Representa un gran avenç davant d’altres anys, i, per exemple, l’any passat van començar a treballar en plena campanya, al juliol, segons van afirmar ahir alcaldes de la zona. El Govern català ha destinat 1,7 milions d’euros a la contractació per un període de sis mesos d’aquests mediadors sociolaborals.

A més, el conseller d’Agricultura va afirmar que el departament d’Interior també ha garantit que l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO), coneguts popularment com antiavalots, intensificarà els patrullatges durant la campanya agrària de Lleida.

El conseller va afegir que “si a nivell politicoinstitucional es fan reformes, les estudiarem i ens adaptarem”.

Oficina dels Mossos a Aitona i més patrullatge ARRO

Òscar Ordeig va anunciar ahir l’obertura de l’oficina dels Mossos d’Esquadra a Aitona en el torn de tarda, la qual cosa millorarà, va dir, el servei als ciutadans i evitarà que s’hagin de desplaçar a la ciutat de Lleida per ser atesos o formular denúncies. L’alcaldessa de la localitat, Rosa Pujol, va destacar que és una gran notícia no només per a Aitona, sinó per a tot el Baix Segre i va recordar que era una demanda històrica de l’ajuntament que ella venia plantejat any rere any des del 2010 i que li va ser confirmada pel departament d’Interior la setmana passada.

Impossible avui contractar sensepapers

Unió de Pagesos, d’una banda, i el paer en cap, Fèlix Larrosa, d’una altra, defensen la possibilitat de mesures excepcionals que permetin al sector de la fruita contractar persones sense papers per cobrir les necessitats del sector fructícola.

Preguntat sobre això, el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va dir que “avui tenim la regulació que tenim i comptem amb els recursos que comptem”.