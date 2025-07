Els conills ocasionen danys en més de 2.000 parcel·les de cultius de la plana de Lleida al primer trimestre

Publicat per redacció Creat: Actualitzat:

Els pagesos de la plana de Lleida han comunicat danys en cultius ocasionats per conills en 2.067 parcel·les entre gener i març, cinc vegades més que les 418 declaracions que van fer en l'últim trimestre de l'any passat davant els serveis territorials d'Agricultura a Lleida. Segons el departament, aquest fet està vinculat a l'estacionalitat dels cultius i al fet que les declaracions siguin imprescindibles per poder avaluar la necessitat d'activar mesures extraordinàries en zones concretes. La majoria de cultius afectats són de cereal (1.295 parcel·les), seguits de fruita dolça (203), oliverar (172) i fruits de closca (105). Durant el primer trimestre, l'administració ha multiplicat per sis les captures de conills, fins a les 26.694.

El director dels serveis territorials d'Agricultura a Lleida, Jaume Feixa, ha explicat que "comptar amb les declaracions de danys ens ajuda a identificar les zones amb focus actius i, per tant, a disposar d’un diagnòstic per intensificar les actuacions de captura".

Malgrat que el cereal sigui el més afectat, l'afectació en aquest cultiu "ha estat inferior a la d'anys anteriors a causa de les pluges d'enguany, que han permès un creixement normal del cultiu i han proporcionat més fonts d'alimentació als conills", segons el director.

Una vegada tramitades les declaracions a través de l'app al mòbil, els serveis territorials es posen en marxa per activar les oficines comarcals i, en un termini de dues setmanes, es fan visites a les finques afectades per comprovar les afectacions i determinar l’abundància de població de conill.

A partir d'aquí, s'activa la maquinària per dur a terme les actuacions nocturnes, amb el personal de les reserves de caça i Forestal Catalana, conjuntament amb el Cos d'Agents Rurals del Departament d'Interior.

Més captures de conills

En aquest sentit, tal com va avançar aquesta setmana el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, el departament ha multiplicat per sis, respecte al trimestre anterior, les captures de conill de bosc a la plana de Lleida, on es troba declarada l'emergència cinegètica per la sobrepoblació d'aquesta espècie.

Entre gener i març, el departament ha registrat fins a 26.694 captures, realitzades pel personal de les reserves de caça, Forestal Catalana i els Agents Rurals. Durant l'últim trimestre de 2024, entre octubre i desembre, es van assolir fins a 4.345 captures.

A més, les àrees privades de caça (APC) van comunicar 56.270 captures els mesos de gener i febrer, que se sumen a les 105.850 registrades l'últim trimestre de 2024.

"Les dades de captures que comuniquen els caçadors de la plana de Lleida són un indicador que la seva feina també és imprescindible per fer front a l'emergència cinegètica, i que tenen i tindran un paper fonamental en la gestió del territori i de la fauna que hi habita, en coordinació amb els agricultors i, per descomptat, l'administració", ha explicat Jaume Feixa.

Senglars i conills ocasionen la majoria de danys agrícoles i accidents de trànsit

Les dades assenyalen que, després de l'encàrrec del conseller Òscar Ordeig el passat 13 de gener a Tàrrega, les captures s'han multiplicat per sis. Fa tres mesos, el conseller va reunir a tots els agents implicats en la lluita contra la sobrepoblació cinegètica per fer-los extensiva la necessitat de sumar i treballar de manera coordinada.

En un comunicat, el departament explica que, des d'aleshores, s'han posat en marxa grups de treball territorials per fer la diagnosi d'un problema que, en el cas del conill, afecta certes zones de la plana de Lleida, però en el del senglar o el cabirol, "té una incidència més que evident arreu del territori".

En aquest sentit, tres quartes parts dels danys en cultius són causats per senglars o conills, i nou de cada deu accidents de trànsit provocats per animals són causats per senglars. A més, la fauna cinegètica és un vector de contagi de malalties com ara la tuberculosi, que poden comprometre la salut dels ramats, especialment els extensius.

Nou pla de control poblacional per al conill de bosc a Lleida

L'emergència cinegètica, declarada el 30 de març de 2023, va activar una sèrie de mesures que permetien dur a terme actuacions de captura de conill de bosc a les diferents zones afectades per aquesta sobrepoblació. Una de les més importants té a veure amb l'encàrrec de fer efectives les actuacions nocturnes, així com d’habilitar persones (agricultors, caçadors) per sortir a caçar amb visors nocturns i calibres especials, modalitat que fa més efectiu el control poblacional.

Aquesta emergència, que finalitza administrativament el 30 d'abril de 2025, continuarà activa a través d'una altra fórmula, que és la que exigeix el Decret llei 5/2024, de 24 d'abril, pel qual s'estableixen mesures extraordinàries i urgents de suport al sector agrari afectat greument per la situació de sequera i s'adopten altres mesures urgents de caràcter econòmic i administratiu.

El Pla de control poblacional (PCP), que ja està preparat i en període d’exposició pública, ha de permetre continuar amb les actuacions de control poblacional que s'han dut a terme fins ara, en cooperació amb el territori, els caçadors i els agricultors.