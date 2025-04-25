AGRICULTURA
Ossó de Sió reclama ajuts per la “catàstrofe” de la pedra en el cereal
Mig miler d’hectàrees arrasades i 1.500 més amb pèrdues d’entre el 60 i 70% de la collita. Alcalde i pagesos adverteixen que Agroseguro és insuficient
Ossó de Sió reclama ajuts a la conselleria d’Agricultura després dels danys causats per la pedra de dissabte. L’alcalde, Antoni Gilabert, i l’agricultor Salvador Nadal van explicar ahir que entre un 60 i 70% del municipi ha quedat afectat, unes 2.000 hectàrees de cereal amb almenys unes 500 de completament arrasades. Gilabert va afirmar que “la catàstrofe és molt seriosa”, mentre que Nadal va reconèixer que “el panorama és desolador” després d’una calamarsada que va qualificar d’“històrica i excepcional”. Ambdós van recordar que fa quatre anys que no cullen en un municipi afectat per la zepa. “Aquest any pintava molt bé i vam gastar més diners, de manera que els ajuts d’Agroseguro serviran únicament per cobrir les despeses i ben just”, van comentar. Nadal va indicar que tampoc van estar a temps de fer les complementàries, de manera que els rendiments d’Agroseguro seran molt baixos. Gilabert va afegir que, “si la Generalitat no ens ajuda, aquí no quedarà ningú perquè ens veurem obligats a abandonar”. Va reclamar una sensibilitat especial per part del conseller Òscar Ordeig.
En aquest sentit, Esquerra Republicana insta l’Executiu espanyol a permetre la presentació de l’assegurança complementària per la pedra i a adaptar les assegurances al canvi climàtic.
Impulsem reclama millores en Agroseguro i ajuts per a xarxes
El secretari general d’Impulsem Lleida i alcalde de la Granja d’Escarp, Manel Solé, va reclamar ahir a “Agroseguro que faci un tipus de pòlissa ajustada a les necessitats” dels pagesos. Va apuntar que si no és sensible “moltes famílies patiran, i això els nostres pagesos ni s’ho mereixen ni poden permetre-s’ho”. A més, va reclamar al ministeri i la conselleria d’Agricultura línies d’ajuda per a sistemes antigelades i xarxes antipedra.
Esquerra negocia suports al sector amb l’increment de crèdit
ERC està negociant amb el Govern incloure en un dels suplements de crèdit ajuts al sector agrícola després de la calamarsada de dissabte a Lleida. Segons va avançar La Vanguardia, es tracta del suplement de crèdit de 1.300 milions d’euros, 1.000 dels quals es destinarien al funcionament de l’Administració i a fer front a l’IPC, i 300 inclourien els ajuts a empreses per fer front als aranzels dels Estats Units, i els republicans també volen que incloguin més ajuts al sector agrícola per la pedra.