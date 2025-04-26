Una nova pedregada causa danys en cultius de les comarques de la Noguera, l'Urgell i part de la Segarra
En aquesta ocasió es preveuen afectacions "importants" en cultius de cereal
Una nova pedregada ha causat danys en cultius de les comarques de la Noguera, l'Urgell i la Segarra. Es tracta de la segona calamarsada d'alta intensitat a la plana de Lleida en una setmana. A diferència de la primera, que va recórrer 80 quilòmetres i va afectar sobretot camps d'arbres fruiters, la d'aquest dissabte "no ha fet tant recorregut" i ha causat danys "importants" en cultius de cereal, segons ha apuntat el president d'Asaja Lleida, Pere Roqué.
La tempesta ha començat a descarregar pedra a la Noguera, als municipis d'Àger, les Avellanes, Montgai i la Sentiu de Sió, i ha continuat per zones de la comarca de l'Urgell com Agramunt, fins a desembocar a la Segarra amb afectacions al municipi de Pallargues.
L'episodi de greus pedregades a la plana de Lleida del passat dissabte s'ha tornat a repetir una setmana després, aquest cop a la vessant nord-est de les comarques de Lleida, tot i que Roqué ha assenyalat que "algun municipi" ha tornat a rebre danys. L'afectació més gran s'ha produït en zones amb molta extensió de terres, sobretot de cultius extensius.
Per això, Roqué preveu que les afectacions siguin "importants" a falta que els pagesos entrin als camps per avaluar els danys. "Aquest diumenge els pagesos faran les valoracions, dilluns ho comunicaran i caldrà esperar a Agroseguro pels peritatges", ha explicat el president d'Asaja Lleida.
En aquest sentit, s'obrirà un segon procés per reclamar a Agroseguro una compensació per les pèrdues de producció. "És l'única eina que tenim en aquests moments. Les assegurances hauran de posar més mitjans", ha dit Roqué, qui ha insistit que el canvi normatiu d'Agroseguro ha provocat "problemes". "S'ha de tornar a buscar que Agroseguro sigui la solució. És difícil tenir una explotació agrària, per no dir impossible", ha conclòs.