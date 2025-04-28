CERTÀMENS
Òscar Ordeig defensa a Balaguer una marca distintiva per a la mel catalana
A la Fira Q, en la qual anuncia una guia de les catalanes i més control contra fraus
Balaguer va tancar ahir una nova edició de la Fira Q, que ha apostat pels serveis, el comerç i la gastronomia de proximitat com a motor econòmic de la capital. Un certamen en què van participar al voltant de cent expositors i durant el qual s’han portat a terme unes 80 activitats entre degustacions, tastos i concurs de cuina.
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va defensar ahir a Balaguer la creació d’una marca específica per a les mels de Catalunya amb l’objectiu de potenciar el sector apícola. El titular d’Agricultura va destacar la necessitat d’estructurar el sector i donar-li més visibilitat al mercat. Així ho va explicar en la Jornada Tècnica sobre la mel en el marc de la Fira Q de Balaguer, que s’ha celebrat aquest cap de setmana. “Les mels de catalanes necessiten una marca identificable”, i va assenyalar que aquesta mesura forma part d’un pla més ampli que inclou una taula de governança així com la publicació d’una guia de mels catalanes que veurà la llum al maig.
Aquestes accions s’emmarquen dins de la designació de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia, sent abril el mes dedicat a les mels i plantes aromàtiques. La Generalitat destina 2,5 milions d’euros anuals en ajuts als productors de mel, i es reforçaran els controls davant de mels fraudulentes o adulterades per evitar que arribin al mercat català. Entre les mesures anunciades va destacar la llei de l’alimentació de Catalunya que, entre altres qüestions, ha de promoure que la compra pública de l’Administració pública sigui de proximitat, així com la posada en marxa del pla d’educació alimentària com a eix curricular als centres educatius. Va insistir en la importància d’educar els consumidors sobre el valor del producte local: “No té sentit comprar mel d’una altra punta del món quan la pots tenir aquí de gran qualitat.”
Per la seua part, el president de l’Associació d’Apicultors de Lleida, Josep Maria Bonet, va destacar la qualitat de les mels presentades en el concurs Reina de les Mels, que va guanyar Toni Martínez, de la Roca del Vallès. Hi van participar 25 mostres de 14 apicultors de Catalunya. En total es van atorgar tres premis per categoria: Mel de Romer, de Flors i de Muntanya, a més de la millor mel catalana. En aquest sentit, Bonet va apuntar que la producció de mel a Catalunya supera els 500.000 quilos anuals, dels quals 100.000 quilos procedeixen de la comarca de la Noguera.
Per la seua part, l’alcaldessa de Balaguer, Lorena González, va insistir en la importància de la jornada de la mel i del concurs, que ja suma 41 anys i que va ser pioner a distingir la qualitat del producte. Fira Q de Balaguer va acollir ahir el tradicional concurs de cuina de proximitat Josep Maria Morell, De la nostra terra al plat, en el qual els participants havien d’elaborar una cassola de tros, i la mostra de Coques de Recapte.
Les degustacions, tallers i tastos de vi i cerveses van ser protagonistes durant els dos dies del certamen, juntament amb el sector del comerç i serveis locals. En total, es van portar a terme al voltant de vuitanta activitats participatives durant els dos dies. La fira va ser clausurada pel diputat i vicepresident de Promoció Econòmica, Jordi Verdú.