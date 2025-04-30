AGRICULTURA
Agroseguro preveu indemnitzacions de 25 milions d’euros per la pedra
Afrucat estima que la calamarsa del 19 d’abril va causar pèrdues d’un 8% en els cultius. “Lleida tindrà prou fruita per proveir els nostres mercats”
Agroseguro calcula que les indemnitzacions als agricultors de Lleida pels danys causats per la pedra el 19 d’abril passat es podria situar a l’entorn dels 25 milions d’euros. De moment, el pool assegurador ha rebut parts de sinistres per al voltant de 3.300 hectàrees de fruiters, als quals se sumen expedients per unes 3.000 hectàrees de cereals més. Amb tot, estima que aquesta xifra es podria incrementar de la mà de productors que encara no han presentat el seu cas. Es tracta d’una superfície amb un ampli ventall de danys, des de limitats fins a d’altres amb el cent per cent de la collita arrasada per pedra amb mides d’entre un i dos centímetres de diàmetre, va explicar ahir Agroseguro.
La tempesta es va iniciar a la zona sud-oest del Segrià i es va estendre en una franja estreta per municipis de la zona mitjana d’aquesta comarca i de les de Noguera, Pla d’Urgell, Urgell i Segarra, afectant principalment fruiters de pinyol i de llavor, majoritàriament, pendents de les tasques d’aclarida.
En el cas de sinistres especialment greus, per sobre del 85%, l’avaluació de danys s’està fent amb la celeritat més elevada possible per agilitzar el pagament d’indemnitzacions als productors assegurats. En aquelles explotacions amb danys parcials, se seguirà el procediment habitual, amb una visita en aquells moments i una valoració tancada quan comenci la campanya i es pugui comprovar l’evolució dels cultius. En menor mesura, també han resultat danyats cereals d’hivern, cirerers, ametllers i colza. Després de les primeres visites fetes, i de manera provisional, l’impacte podria assolir les 8.000 hectàrees afectades a la província de Lleida.
Per la seua part, la patronal de la fruita catalana estima que les afectacions globals de la pedra a la collita es podria situar en un 8%, la qual cosa suposa unes 75.000 tones menys de collita. Les espècies més afectades serien l’albercoc, amb un 13% menys de collita (2.000 tones); la pera, que podria arribar a perdre entre un 12% i un 15% de la producció (unes 20.500) i el préssec i la nectarina, amb entre un 6% i un 8% de pèrdues (39.000), entre d’altres.
“Catalunya tindrà prou fruita per a proveir als nostres mercats. Tot i així, els danys depenen molt de la zona concreta en la qual s’ubiqui la plantació i hi ha moltes finques en les quals el granís ha afectat el 100%” de la producció, va explicar el director, Manel Simon.